嘉義男酒駕撞死人自首賠償 「這行為」法官認定不值得憐憫

曾姓男子酒駕撞死人，嘉義地方法院判3年徒刑。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/17 17:25

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕曾姓男子酒後駕車返家途中，於嘉義縣水上鄉台1線追撞機車，致騎士死亡，全嘉義地院國民法官以曾男無前科、符合自首條件、已和解並賠償完畢，依法減輕其刑，但認為曾男酒後危險駕駛逾半小時，無值得同情、憐憫之處，量處徒刑3年。

嘉義地方法院指出，現年30歲曾姓男子2023年7月27日深夜，在嘉義市大雅路某KTV飲酒直到隔天凌晨3時，駕車準備返回嘉義縣水上鄉住家，行經台1線水上路段時，追撞同向的機車，造成騎士送醫不治，曾男吐氣酒精濃度達每公升0.43毫克。

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嘉院表示，曾男事故發生時，第一時間即坦承為酒駕的肇事駕駛，且在準備程序中調解成立，以賠償250萬元與被害人家屬達成和解（不包含強制險200萬元），並已全部支付完畢。

嘉院說，這起案件進行國民法官參審，國民法官認為被告於第一時間即坦認其為酒駕肇事駕駛，對於節省司法資源、釐清肇事責任，仍有助益，經國民法官法庭判斷認定後，依自首規定予以減輕其刑。

不過依行車紀錄器顯示，曾男酒後行經嘉義市民族路、嘉雄陸橋；嘉義縣中山路（台1縣）等市區道路及重要路段，行駛30餘分鐘後肇事，路途非短，期間並有超速行駛狀況，對一般往來公眾及駕駛人皆產生極高危害性，尚難有何「情堪憫恕」或足以引起一般人民同情、憐憫之情狀，而無適用刑法第59條規定酌減其刑之餘地，可上訴。

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