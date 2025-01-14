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    首頁　>　社會

    收受刑人5千元賄款 高雄第2監獄管理員免刑原因曝

    監獄陳姓管理員收賄，橋頭地院判免刑，橋檢未上訴全案落幕。（記者鮑建信攝）

    監獄陳姓管理員收賄，橋頭地院判免刑，橋檢未上訴全案落幕。（記者鮑建信攝）

    2025/01/14 21:29

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高雄第二監獄陳姓管理員被控收受受刑人5千元賄款，放任他抽菸而不追究，陳員因良心不安自首，經橋頭地院判處免刑後，橋頭地檢署決定不上訴，全案落幕。

    判決書指出，2022年3月29日至12月15日，陳員任職矯正署高雄第二監獄約僱管理員，張男則於同年10月17日至12月14日止，為收容在義舍二工004號舍房的受刑人，並由陳員負責戒護。

    2022年11月15日，陳員利用值勤巡邏機會，在4號舍房外，向張男透露有資金需求，張為求日子好過，同意交付5千元，並在12月4日，寫信委情不知情母親，依陳員提供帳號等資料匯款後，他並在當天下午到前峰郵局提款機領走。

    期間，陳員曾二度見張男在舍房內抽菸，均未依規定勸導、制止。後來，陳員因良心發現，在12月16日到廉政署南調查組自首。

    橋頭地院調查，陳員犯罪所得5萬元以下，依法減輕其刑，並符合自首要件，及繳回贓款，判處免刑，以啟自新﹔張男涉嫌行賄罪，則判處拘役50天，如易科罰金，以1000元折算1日。

    承辦檢察官認為原審量刑依法有據，並無不妥，放棄上訴而定讞。

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