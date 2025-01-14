懷疑妻有小王 夫在廁所偷裝針孔2次都失敗落得離婚還判刑

高雄一名人夫懷疑老婆出軌，在廁所偷裝針孔攝影機蒐證卻兩次都失敗。示意圖（資料照）

2025/01/14 14:57

〔記者黃佳琳／高雄報導〕男子大壯（化名）發現老婆常躲在廁所講電話，他懷疑老婆有小王，偷偷在廁所內裝針孔攝影機蒐證，結果裝兩次都被老婆查覺，老婆一氣之下報警提告，大壯不但落得和老婆離婚的下場，還被法官依無故攝錄他人性影像未遂罪判刑4月，得易科罰金。

判決指出，2023年2月，大壯發現老婆常背著他，躲在廁所裡與陌生男子講電話，大壯追問對方是誰，但老婆一直不肯告訴他答案，大壯直覺老婆可能出軌，於是決定在家中廁所裝針孔攝影機蒐證。

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但大壯並非專業人士，他第一次裝針孔時，把針抱攝影機放在衛生紙盒內，結果老婆上廁所抽衛生紙時發現「卡卡的」，打開一看驚覺竟有針孔攝影機藏在裡面，老婆拿出來問怎麼回事，大壯也坦承是他裝；3個月後，老婆又在廁所天花板發現另一只針孔攝影機，這次老婆不忍了，除了報警提告外，還跟大壯離婚。

高雄地方法院審理時，大壯坦承犯行，還說自己已獲老婆原諒，但法官傳喚老婆出庭時，老婆卻打臉大壯，說自己從來沒有原諒過他；法官認為，大壯為了取得老婆與陌生男子的對話內容，竟不顧老婆和其他家人上廁所和如廁時，會被他私裝的發孔攝影機拍攝到身體私密部位，經檢視記憶卡中的內容，並沒有家人被到不雅畫面，因此依無故攝錄他人性影像未遂罪判刑4月，得易科罰金，可上訴。

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