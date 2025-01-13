捷克籍酒店總經理涉持有少女性影像遭訴 嘉院解除境管

全案交由嘉義地方法院進行審理中。（資料照）

2025/01/13 18:45

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義某間酒店40歲捷克籍總經理，2024年5月14日從台灣搭機至美國洛杉磯機場入境時，遭美方留置調查發現手機內持有多個兒少性影像檔案，被遣返台灣、由刑事警察局接手調查，並持搜索票至其住處搜索，案由嘉義市警察局移送嘉義地檢署，檢方複訊諭知交保10萬元、限制出境出海，並依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

全案現由嘉義地方法院進行審理，涉案捷克男委任律師聲請解除限制出境，嘉義地院今年1月10日裁定，在他提出保證金9萬元後，准予解除限制出境、出海。

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起訴書指出，捷克男2023年7月到嘉義某酒店任職總經理，涉嫌在2023年1月27日至去年5月14日間，在不明地點及不明方式自行拍攝，以及以通訊軟體telegram接收不明網友傳送的未成年少女性影像檔案，存放在手機內。

去年5月14日，捷克男搭機自台灣要入境美國洛杉磯時，被美方留置調查發現，手機內存有多個少女性影像檔案，5月17日將他遣返回台，並通報刑事警察局進行後續調查，並接收、扣押美方轉交的手機，另持嘉義地方法院核發搜索票，前往他在嘉義的住所搜索，扣得手機、筆記型電腦等證物。

檢警調查，捷克男手機內持有的少女性影像，無證據顯示拍攝地點在台灣、也無證據是台灣籍，檢察官去年10月偵查終結，認其涉犯兒童及少年性剝削防制條例無正當理由持有兒童及少年性影像罪嫌，提起公訴。

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