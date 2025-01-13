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    宜蘭監獄外押人開槍！ 嫌逃到苗栗山區被逮收押

    宜蘭監獄前方押人槍擊案，警方冒著6度低溫到苗栗山區逮人。（圖由警方提供）

    宜蘭監獄前方押人槍擊案，警方冒著6度低溫到苗栗山區逮人。（圖由警方提供）

    2025/01/13 12:36

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕本月9日發生在宜蘭監獄前方T字路口的押人槍擊案，涉嫌開槍的44歲簡姓男子，案發後逃亡到苗栗山區，警方專案小組繞過半個台灣，歷經56小時追緝，終於將他逮捕到案，檢察官訊後聲請羈押禁見獲准。

    昨天凌晨2點多，警方專案小組忍受攝氏6度低溫上山搜索，在苗栗大湖山區一處果園溝渠內，找到全身發抖的簡男，並查獲毒品，之後也起出作案用槍枝，隨即帶回宜蘭訊問。

    宜蘭監獄前方路口在案發當時傳出槍響，因地點敏感，一度誤傳進出監獄的收容人遭槍擊，警方獲報後到場清查，查出嫌犯車輛經過此處，車內乘客跳車逃逸，被同車男子開槍，與宜蘭監獄無關。

    警方調查，9日當天上午，康姓男子與藍姓男子在三星鄉蘭陽電廠起口角後互毆，藍男打電話找來簡男與李男等多名友人助陣，簡男搭李男車子抵達現場，先對空鳴槍，向康男下馬威，之後把康男強押上車，簡男押著康男，由李男開車往羅東方向行駛。

    車子行經宜蘭監獄前方路口，康男趁機下車脫逃，簡男朝他臀部開槍後迅速逃離，李男與受傷的康男留在現場，康男經送醫急救無生命危險。宜蘭縣警局刑警大隊與三星警分局成立專案小組，循線得知簡男逃到苗栗山區躲藏，派員搜山埋伏，順利將他逮捕到案。

    全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例、殺人未遂罪、妨害自由罪嫌移送宜蘭地檢署偵辦，檢方訊後聲押，法官昨天深夜裁定收押禁見，至於作案用槍枝則送到刑事局鑑定。

    警方起出簡男作案用的手槍。（圖由警方提供）

    警方起出簡男作案用的手槍。（圖由警方提供）

    槍擊案發生在宜蘭監獄（如圖）前方路口，因地點敏感引人側目。資料照。（記者江志雄攝）

    槍擊案發生在宜蘭監獄（如圖）前方路口，因地點敏感引人側目。資料照。（記者江志雄攝）

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