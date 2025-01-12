5度強抱摸同事年幼女兒下體 男達成和解、捐款換緩刑

林姓男子涉5度強抱摸同事年幼女兒的下體，他坦承犯行並與同事及其受害的女兒達成和解及捐款，台南地院合併判他二年徒刑、緩刑四年。（資料照，記者王俊忠攝）

2025/01/12 18:56

〔記者王俊忠／台南報導〕一名林姓男子與公司一名男同事常往來，也常到男同事家，與同事的未滿14歲女兒小蓮（化名）熟悉。2024年2月間，林男在同事住處客廳，先後利用無大人在時，5次強抱起小蓮撫摸下體。案發後，林男坦認犯行並與小蓮父女達成和解並捐款，台南地院合併判林男2年徒刑、緩刑4年要付保護管束，並在判決確定2年內接受1次法治教育。

判決指出，林男與其公司一名男同事也是私下常往來的好朋友，林男常到男同事的台南家裡，2024年2月8日至16日期間，林在男同事住家客廳內，見小蓮獨自一人、沒有其他大人作陪。他竟起色心，藉著身材、力量的優勢，強行抱起小蓮，並把手伸進女方的內褲撫摸下體，違反小蓮意願對她強制猥褻5次。

請繼續往下閱讀...

案發後，受侵害的小蓮與父親向南市警局婦幼隊報案查辦林男，林並被檢察官起訴。

一審法官調查相關事證、認定林男確涉5次強制猥褻小蓮。由於林男未能克制自己性衝動而犯案，行為確有不當，但其侵害內涵與一般性侵害犯罪有異，並未對小蓮施用嚴重肢體暴力；又其犯後坦承所有犯行，並與小蓮及其父親達成和解，林也提供捐款；小蓮與父親並撤回告訴。

法官認為如因此依刑法強制猥褻罪判林男最低3年有期徒刑，仍嫌過重、有憫恕之處，依刑法59條規定給予減刑，對5項強制猥褻罪各判1年6月徒刑、合併應執行2年徒刑；又因受害人同意給林男緩刑，為此諭知林緩刑4年，但緩刑期間須付保護管束，並在判決確定後2年內接受1次法治教育課程，此案還可上訴。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法