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    網謠傳「北榮麻疹大流行」 最高檢：分案發交士檢查明

    台北榮總。（資料照）

    台北榮總。（資料照）

    2025/01/09 18:09

    〔記者王定傳／台北報導〕網路謠傳「北榮麻疹大流行，門診N95口罩全戴上了」，引起民眾恐慌，最高檢察署今日表示，已蒐集相關資料分案，發交士林地檢署指派檢察官儘速查明消息來源，以安民心。

    針對這個謠言，北榮今出面澄清，強調院內目前並無麻疹病例，同時提醒大家，根據「傳染病防治法」第63條，散布疫情相關謠言或不實訊息，若造成損害，最高可罰300萬元。

    最高檢表示，已彙整相關資料，發交士檢，請該署指派檢察官成立專案小組詳予調查；士檢已指派重大刑案專組主任檢察官羅韋淵成立專案小組，儘速查明消息來源，並釐清相關疑慮；調查結果將陳報高檢署及最高檢。

    最高檢表示，上述不實訊息引發國人恐慌及關切，散布者不法行為，可能生損害北榮及衛福部疾病管制署就傳染病的防疫及衛教工作，依「傳染病防治法」第63條：「散布有關傳染病流行疫情的謠言或不實訊息，足以損害公眾或他人，科處以300萬元以下罰金。」；另可能觸犯可處2年以下徒刑的恐嚇公眾罪嫌，及違反社會秩序維護法。

    最高檢呼籲，對於疫情相關不實訊息，請國人冷靜、理性求證，切勿輕信謠言，並不要轉傳散布，以免觸犯刑罰。

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