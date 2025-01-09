改管噪音車擾人清夢 板橋警分局聯手監理站2小時攔查200餘車

新北市警板橋分局會同公路總局板橋監理站，啟動靖音專案，2小時攔檢200餘輛機車，取締24件違規改裝噪音車、未檢驗車輛。（記者吳仁捷翻攝）

2025/01/09 09:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕改管噪音車高分貝呼嘯聲響，影響途經住戶安寧，新北市警板橋分局今天凌晨與板橋監理站聯手啟動「靖音專案」，在板橋、土城交界城林橋頭熱點攔檢，針對機車競速與改裝聯合稽查，短短兩小時攔查215輛機車，查獲24件改裝違規，約制機車改裝噪音及飆車歪風。

板橋警分局今天凌晨會同公路總局板橋區監理站，共同執行監警聯合稽查「靖音專案」，在轄內熱點執行汽、機車夜間路檢專案攔檢，稽查重點為駕駛人資格、改裝車體、變更及調換車輛設備、蛇行競速等危險駕車行為等違規。

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警方攔查後，監理人員當場專業認定是否涉及引擎、底盤、排氣管等不當改裝，取締違規上路車輛，2小時內攔查2百餘部汽機車，取締13件擅自改裝LED強光燈，3件車輛違規改裝燈色，4件無照駕駛4件；另查獲4件車輛改（換）裝排氣管產生噪音通報由環保署檢驗，依噪音管制法等相關規定告發。

警方說，改裝車呼嘯而過，嚴重噪音擾人，對交通安全產生隱憂，且改裝技術歪氣日盛，少數不法車主不當改裝引擎、排氣管或裝置高音量喇叭，驅車上路呼嘯而過，製造高倍噪音，以致經常看到民眾於社群網路上抱怨深夜有噪音車「炸街」，且高音量喇叭按鳴時，導致其他用路人駕車慌張而造成事故。

今年元旦新制，排氣管未完成線上登錄或檢測未過者，車主須自費委託環境部許可噪音實驗室進行噪音檢測，通過後還須至公路監理機關辦理車輛檢驗變更登記，機車檢驗費200元；警方、監理所查獲未認證車輛，最高將被處以1800元罰鍰；若噪音檢測未達標者，依噪音管制法，最高可處3600元罰鍰。

板橋警分局長陳宇桓提醒車主，改裝排氣管車主應盡速委託檢測，經檢測登記才能上路，或使用原廠管、購買取得合格認證的排氣管，切勿心存僥倖；頭燈設備變更為LED頭燈後，應攜帶相關變更證明文件至監理機關辦理變更檢驗與登記完成，以符規定，更呼籲嚴禁無照駕駛，降低事故風險及違規遭舉發所產生罰鍰。

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