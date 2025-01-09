50歲「7寶辣媽」穿短裙戴「黃金佛牌」 和姊弟戀男友稀釋毒品販售

警方於張婦車內查獲的毒品。（警方提供）

2025/01/09 10:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警察局刑事警察大隊偵查第六隊，查獲張姓男子涉嫌販毒，向上溯源發現，毒品來自住苗栗縣的張姓婦人，她育有7名子女，涉嫌靠販毒收入養育子女，送毒品被捕時，身上穿著黑色短裙，還戴著黃金佛牌，警方發現她與姊弟戀的男友，疑為中上盤毒販，把純度高的毒品稀釋後販售，可賺上一至三倍差價，台中地檢署聲請羈押這對情侶獲准，依毒品危害防制條例起訴2人。

警方調查，警方去年查獲張姓男子持有毒品且販毒，追溯第一級毒品海洛因及第二級毒品安非他命，都來自居住於苗栗的張姓婦人（50歲），報請台中地檢署指揮，由中市刑大偵查第六隊會同當地分局員警，埋伏於張男住處旁，見穿著一襲黑色短裙，自行駕車來販毒的張婦，立即逮捕搜索後，當場扣得毒品海洛因5包，毛重17.71公克，安非他命3包，毛重24.3公克，以及現金38萬元。

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警方隨後至張婦位於苗栗住家與車上，查獲毒品海洛因22包，毛重335.98公克、安非他命17包，毛重1627公克，以及大麻1小包，毛重3.5公克，並於張婦住家逮捕共同販毒的黃姓男友（39歲），檢方依販毒等罪名起訴。

警方調查，張姓婦人育有7名子女，其中5人是親生，2人是前夫所生，她無業且子女眾多，與黃姓男友販售毒品維生，海洛因1公克購入價1142元、可稀釋再賣出，市價約2500元左右，差價逾一倍，安非他命1公克購入價430元，以約2000元轉售，差價逾三倍，台中地檢署並查扣張婦的轎車，以及她配戴的金飾，包括金項鍊、金手鍊、戒指與黃金佛牌等，張婦與男友黃男雙雙被羈押至今，檢方起訴時並聲明加重其刑。

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警方於張婦車內查獲的毒品，她稀釋後販售，可賺得差價一至三倍以上。（警方提供）

警方於張婦與黃男同居處，查扣的毒品。（警方提供）

警方埋伏時，見張婦穿著黑色短裙登門送毒品，脖子上還戴著黃金佛牌。（警方提供）

警方至住處搜索，張婦一臉憂鬱蹲在旁邊（圖右）。（警方提供）

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