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    台中北屯姊弟駕車遭闖紅燈轎車撞擊1死2傷 轎車墜6米深情人橋下

    轎車撞破河堤護欄翻覆約6米橋下。（民眾提供）

    轎車撞破河堤護欄翻覆約6米橋下。（民眾提供）

    2025/01/09 10:06

    首次上稿 09:31
    更新時間 10:06

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    驚悚！台中2轎車路口相撞 1車墜河堤2傷1命危

    〔記者許國楨、陳建志／台中報導〕台中市北屯區今清晨發生一起重大車禍！周姓姊弟駕車行經大坑情人橋時，遭另輛疑闖紅燈轎車撞擊，因碰撞力道猛烈，周車失控撞破護欄，隨即墜落約6公尺深的邊坡橋下，車輛翻覆四輪朝天，造成周女不幸罹難，周男受傷住院，初判是違反號誌釀禍，警方正調閱監視器釐清中。

    兩輛轎車在路口碰撞後，導致其中一輛失控衝破河堤護欄翻覆情人橋下，另一輛則停在橋面。事故現場一片凌亂，消防局獲報派遣人車協助受困駕駛、乘客脫困，目前全案已釀成1死2傷，詳細案發原因，仍待後續調查釐清。

    這起車禍發生在今天清晨6點32分，當時陳姓男子（48歲）駕車沿祥順路往北直行，在路口撞上沿景賢路往東直行、由周姓男子（52歲）駕駛的自小客車，造成周男轎車失控衝破護欄墜落廍子溪床四輪朝天翻覆。

    消防人員獲報到場搶救，將受困車內的周姓男駕駛及周姓女乘客（55歲）救出，當時周男意識清楚、頭部外傷，周女則是頭部撕裂傷、無生命徵象，立刻將2人送國軍台中總醫院急救，周女搶救後宣告不治。

    台中市消防局6時33分獲報，立即派遣東山、大誠、中山及北屯分隊，出動各式消防車輛6台、消防人員14名，現場由東山分隊小隊長程冠穎擔任指揮官，經查，現場為2輛轎車車擦撞，導致其中1輛衝破河堤護欄翻覆約6米橋下、另1輛轎車停於橋上。

    現場共有3名傷者，其中2名傷者受困車內、1名傷者於橋上未受困，分別是陳男意識清楚、頭暈無力、無明顯外傷，送往慈濟醫院；周男意識清楚、頭部外傷，周女則是頭部撕裂傷、無生命徵象，送國軍台中總醫院搶救後宣告不治。

    第五分局表示，陳男經酒測無飲酒反應，周男酒精濃度待查，初判是違反號誌釀禍，至於確實肇因將進一步鑑定釐清，警方同時呼籲駕駛人行經路口應提高注意力，遵守交通號誌及路權，保持安全車速，避免意外事故的發生。

    消防人員展開搶救。（民眾提供）

    消防人員展開搶救。（民眾提供）

    消防人員協助姊弟脫困送醫。（民眾提供）

    消防人員協助姊弟脫困送醫。（民眾提供）

    發生事故路口。（民眾提供）

    發生事故路口。（民眾提供）

    陳男的轎車車頭嚴重毀損。（民眾提供）

    陳男的轎車車頭嚴重毀損。（民眾提供）

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