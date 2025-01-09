驚悚！台中2轎車路口相撞 1車墜河堤2傷1命危

救援人員破裂車體搶救受困且喪失生命跡象的婦人。（消防局提供）

2025/01/09 09:08

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市今天（9日）清晨發生一起重大車禍，兩輛轎車行經中市北屯區景賢路與祥順東路口時相撞，其中一輛轎車被撞得墜落河堤下，年約60歲女乘客當場喪失生命跡象，目前仍於醫院搶救中，另有2名駕駛受傷，翻落河堤的2人（60歲女乘客與51歲駕駛）一度受困車內，台中市消防局破壞車體救人，肇事原因可能是雙方都沒有禮讓，沒有注意車前狀況，詳細原因有待釐清。

消防局於今天上午6時許獲報後，派遣東山、大誠、中山及北屯分隊，出動各式消防車輛6台、消防人員14名，現場由東山分隊小隊長程冠穎擔任指揮官，現場是2輛自小客車相撞，其中1輛自小客車衝破河堤護欄翻覆橋下、另1輛自小客車停於橋上，現場共有3名傷者、其中，喪失生命跡象的婦人與同車男駕駛，這2名傷者受困車內，另一車48歲男性駕駛也受輕傷，3人分別送至慈濟醫院與國軍803醫院。

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台中市警局第五分局初步調查，兩車分別是東西向、南北向行駛，至景賢路與祥順東路口時相撞，婦人搭乘的轎車，掉落至河堤，詳細肇事原因有待進一步分析研判。

救援人員破裂車體搶救受困且喪失生命跡象的婦人。（消防局提供）

這輛轎車於碰撞後，墜落至河堤下，車內男駕駛與副駕駛座的婦人一度受困。（消防局提供）

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