邱軍肇逃致死遭羈押 吳靜怡：突顯社會教育問題

歌手邱軍涉嫌肇事逃逸致死，昨日他被檢方偵訊後遭到羈押禁見，媒體人吳靜怡對此發文指出，「邱軍恐怕突顯了現在社會教育問題，以為先逃、不用道歉就沒事了？太恐怖！」（資料照）

2025/01/08 09:49

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕歌手邱軍涉嫌肇事逃逸致死，昨日他被檢方偵訊後遭到羈押禁見，媒體人吳靜怡對此發文指出，邱軍肇事逃逸，還隱瞞經紀公司，繼續參與節目預錄以及3場跨年表演，她質疑「邱軍恐怕突顯了現在社會教育問題，以為先逃、不用道歉就沒事了？太恐怖！」

吳靜怡在臉書發文指出，「邱軍」涉撞死運將肇逃是「江蕙演唱會抽籤」熱度的兩倍，這週更是柯文哲、罷免相關議題的20倍！

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吳靜怡指出，邱軍於去年12月27日凌晨開車撞上2名計程車司機，其中1位李姓男子於今年1月3日傷重不治。案發當時邱軍開車續往前行駛約50公尺曾停車，也有人拍打車身，但邱軍未下車，反而選擇肇事逃逸，期間邱軍隱瞞經紀公司，還繼續參與節目除夕預錄、3場跨年表演，李姓被害者家屬懷疑邱軍酒後開車才會逃逸，檢察官認為邱軍有與證人勾串、滅證之虞，本件有羈押之原因及必要，被告應予羈押並禁止接見通信、授受物件。且目前，家屬都沒有得到邱軍本人的致歉。

吳靜怡表示，邱軍是一位因為「運轉人生」這首歌竄紅，並在台灣歌曲排行榜、年度台語歌曲、錢櫃點播排行榜皆有拿下第一名的好成績，這首歌是郭子乾主演的影集《華麗計程車行》插曲，內容陳述台灣早期傳統計程車行的故事，「運轉人生」符合整個劇情的酸和甜。

吳靜怡指出，司法有許多案例，但可惜，民眾黨一再用「押人取供」、「政治迫害」來扭曲柯文哲被羈押的必要事實，那麼揭露柯文哲、陳智菡疑似教唆偽證和串供之嫌就成為我們的義務了。

吳靜怡也質疑，柯文哲和民眾黨從台北幼兒園案到京華城和公益侵占，通通都沒有要道歉，更別說，麥當勞對於離世的生命，就是一盒水果禮盒就沒了。她在文末也提出「邱軍，恐怕突顯了現在社會教育問題，以為先逃、不用道歉就沒事了？太恐怖！」

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