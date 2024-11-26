影片曝光！台1線花壇段轎車連撞8車翻覆 駕駛送醫

台1線花壇路段今天發生嚴重車禍，共有9輛小型車、1輛機車受到撞擊，其中1輛轎車當場翻覆。 （警方提供）

2024/11/26 16:05

〔記者湯世名／彰化報導〕轟！台1線彰化縣花壇鄉路段今天下午發生嚴重車禍，共有9輛小型車、1輛機車受到撞擊，其中1輛轎車當場翻覆，消防局派員趕往搶救，現場有1名男性傷患，所幸傷勢不嚴重，車禍原因與肇任警方釐清中。

彰化警分局初步了解，整起事故疑為1輛轎車，連續追撞停放路邊的各式小型車後翻覆，受撞擊的車輛有8輛，整起事故共有9輛車、1輛機車受損，均受到程度不一的毀損。肇事車輛是否超速或有其他因素導致車禍，還要釐清。

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彰化縣消防局今天下午2點32分接獲報案指出，花壇鄉台1線發生嚴重車禍，立即派員趕往現場，彰化警分局花壇分駐所也派員趕往現場，發現有1輛轎車翻覆在省道上，現場還有至少8輛轎車、廂型車、休旅車等車輛遭到撞擊，另有1輛機車壓在轎車底下。

消防員現場為1名男性傷患簡單包紮後送醫治療，所幸無生命危險，警方檢視現場其他被撞擊的8輛各式小型車，研判多數是停放路邊被追撞，損壞程度不一，所幸當時車上都無人。

當地民眾表示，當時聽到連續巨大的撞擊聲，外出查看發現路邊躺著1名男子；另有民眾說，他們的車輛停在路邊，無端遭受波及覺得無奈。

肇事車輛連續撞擊路邊8輛車輛後翻覆。 （民眾提供）

花壇鄉台1線有9輛小型車、1輛機車受到程度不一的撞擊。 （警方提供）

花壇鄉台1線有9輛小型車、1輛機車受到程度不一撞擊，其中1輛轎車翻覆。 （警方提供）

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