夜奔中彰投75公里燒8宅釀5傷！狂婦二審仍判8年6月

周姓婦人5小時騎機車奔馳中彰投75公里，縱火8處導致5人受傷，二審仍判刑8年6月。（民眾提供）

2024/11/15 16:56

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市60歲周姓婦人，自認與多名男子有情感或細故糾紛，另與自己的親兄姊又有遺產糾紛，去年（2023年）7月3日清晨，用機車載著4桶汽油，惡夜奔馳中彰投三縣市約75公里，於8處民宅縱火燒傷5人，行徑堪稱瘋狂。一審審理時，她希望法官判她死刑，法官依殺人未遂等罪名判刑8年6月；她上訴二審並指自己無殺人犯意，一審量刑太重，檢方也上訴指一審量刑太輕，但二審見解與一審相同，駁回雙方上訴，可上訴三審。

判決書指出，賣衣服維生的周姓婦人於去年7月3日清晨，用機車載4小桶汽油，每桶約3.3公升，展開瘋狂縱火之舉，當天凌晨2時3分於中市梧棲區，對自認有感情糾紛的男子住處放火，兩戶民宅與3輛汽機車受損，事隔24分鐘，她於2時27分飛奔至彰化縣伸港鄉一處民宅縱火，她宣稱此民宅，是與她有情感糾紛，曾把她推下樓梯的「林文源」住處，但屋主卻說自己居住40年，不認識周婦，更不認識「林文源」，這兩場放火都無人受傷。

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又過了約1小時後，周婦於3時26分與34分，於彰化市一棟住宅與一處工廠（兼住宅）縱火，前者共有印尼移工等3人受傷，後者無人受傷，她認為這兩處民宅工廠，分別是與自己有情感糾紛的另一男子與親人住處，這名男子曾打過她，她決心點火報復，到了當天清晨4時9分與17分，周婦又馳抵南投縣草屯鎮，分別向哥哥與姊姊住處縱火，兩人輕傷。

周婦隨即折騎機車返回台中市大里區，以有糾紛為由，於清晨4時42分於一位姻親住處縱火，13分鐘之後，清晨4時55分，她又跑到中市東區一間宮廟縱火，理由是宮廟主委要她捐獻，她遂放火嚇主委，這兩次放火無人受傷，隨後她提著剩餘兩桶汽油向警方自首，短短5至6小時，騎機車奔馳約75公里，於中彰投三縣市放火8處，造成5人輕傷，法院裁定羈押，她目前仍羈押中。

台中地院一審時，周婦承認放火，但否認有殺人犯意，她強調自己與兄姊有財產糾紛，「我希望可以判我死刑」，至於其他放火，她宣稱僅是嚇對方或報復，一審法官認為，周婦對胞兄觸犯殺人未遂，其餘觸犯放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪、放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪，行為惡劣，合併判處8年6月徒刑。

周婦與中檢都上訴，周婦強調自己無殺人犯意，縱火只是要驚嚇對方，中檢則強調一審量刑太輕，高等法院台中分院見解則與一審相同，認為一審量刑8年6月適當，且周婦縱火時，精神狀態並無顯著減低，駁回周婦與檢方上訴，可再上訴三審。

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