為情為遺產 夜騎奔3縣市 燒8宅傷5人／暴走婦 判8年半

周姓婦人去年7月3日凌晨，載著汽油到中彰投3縣市8個地點縱火，一審被判8年半。（民眾提供）

2024/07/28 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕一名婦人稱與多名男子有情感糾紛或細故，又與兄姊有遺產糾紛，自認有八名要報復的「仇人」，竟在深夜人車稀少時刻，用機車載著四桶汽油，奔馳於中、彰、投三縣市長達七十五公里，澆油放火燒八屋，造成五人受傷；台中地院審理時，她希望自己被判死刑，法官認為她犯案時身心無異常，依殺人未遂等罪判刑八年六月。

身心無異常

殺人未遂等罪判刑

判決書指出，賣衣為生的六十歲周姓婦人，去年七月三日凌晨，用機車載每桶約三．三公升的四桶汽油，先騎至台中市梧棲區，對自認有感情糾紛的男子住處放火，造成兩戶民宅、三輛汽機車受損。

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機車載油桶跑75公里

廿四分鐘後，她騎到彰化縣伸港鄉一處民宅縱火，無人受傷，放火動機也是認為該戶林姓男子和她有情感糾紛；但屋主表示根本不認識周婦，也不認識林男。

周婦接著騎車一小時到彰化市，八分鐘內對一戶民宅與一間工廠縱火，前者造成三名印尼籍人士受傷；周婦說這兩處有人和她有情感糾紛，還打過她，才放火報復。

隨後周婦又騎到南投縣，朝胞兄與胞姊住處縱火， 兄、姊都受到燒燙傷；犯後再騎回台中市對一名姻親住處、一間宮廟縱火。周婦火燒八屋後，提著剩餘的兩桶汽油向警方自首，犯案時間共約五小時，法官裁定將她收押。

台中地院審理時，周婦承認放火，否認有殺人犯意，供稱與兄姊有財產糾紛，至於到其他地方放火，只是想嚇對方，不知屋內有人。

法官認定周婦對胞兄觸犯殺人未遂罪，其餘行為觸犯「放火燒燬現供人使用之住宅未遂罪」、「放火燒燬住宅等以外之他人所有物罪」，認定她火燒胞兄是出於報復的殘虐行為，以宣洩心中積怨，行為惡劣，八罪合併判處八年六月徒刑，可上訴。

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