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    酒測值1.05！法官張軒豪酒駕被起訴 法評會建議罰俸4月

    法官張軒豪酒駕被起訴，法評會調查後移送職務法庭審理，建議罰4月薪俸。（記者楊國文攝）

    法官張軒豪酒駕被起訴，法評會調查後移送職務法庭審理，建議罰4月薪俸。（記者楊國文攝）

    2024/11/15 16:40

    〔記者楊國文／台北報導〕宜蘭地院法官張軒豪酒後開車上路，警方攔檢酒測值高達1.05毫克，宜蘭地檢署依公共危險罪起訴，司法院立即將他停職，移請法官評鑑委員會評鑑；法評會認定情節重大，損害司法形象，今決議移送職務法庭審理，並建議罰款現職月俸4個月，約新台幣50萬元。

    據調查，宜蘭地院法官張軒豪今年8月19日晚上8時44分酒駕為警攔檢，警方發現他全身酒氣，對他進行酒測，酒測值高達1.05毫克，超過公共危險罪的法定值0.25毫克甚多，將他移送法辦。

    宜蘭地檢署偵查後，認定張軒豪酒駕犯行明確，依刑法公共危險罪起訴。宜蘭地院立即報導司法院將他停職，司法院批准並送交法評會評鑑。

    法評會調查認為，張軒豪身為法官，竟知法犯法而於酒後駕車，行為不檢且有損司法形象，違反法官倫理規範第5條，情節重大，且有法官法第30條第2項第2款及第7款應付評鑑事由；另外，張軒豪所為，將導致公眾喪失對其法官職位的尊重，與執行審判職務的信賴，並損及機關信譽與司法形象，應付懲戒。

    法評會指出，張軒豪酒駕犯行的酒測值甚高，涉犯刑法公共危險罪且經司法院予以停職處分，審酌張軒豪坦承違失、深感愧疚與自責，並表示深自反省，且可預期將被刑事判決有罪，報請司法院移送職務法庭審理，並建議將張罰款現職法官月俸4個月，約新台幣50萬元。

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