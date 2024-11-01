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    「創意私房案」11人判刑！偷拍少女不雅片上網販售 國小師、超商店員二審判決出爐

    藝人黃子佼下載「創意私房論壇」48部未成年不雅片飽受抨擊，高院今判「創意私房」11名被告有罪，其中超商店員陳宗駿刑度最重判刑12年。（記者楊國文攝）

    藝人黃子佼下載「創意私房論壇」48部未成年不雅片飽受抨擊，高院今判「創意私房」11名被告有罪，其中超商店員陳宗駿刑度最重判刑12年。（記者楊國文攝）

    2024/11/01 14:49

    〔記者楊國文／台北報導〕檢警偵辦「創意私房論壇」、「觸感論壇」偷拍案，擴大查出超商店員陳宗駿涉販賣未成年性影像給論壇，且查獲老師、警察涉案，一審審酌陳宗駿曾仲介少女賣淫被判刑，竟於入監服刑前再犯案獲暴利238萬元，將他重判17年徒刑，另小學老師林清安判刑6年10月，其餘9人判刑1年8月至6年6月不等；上訴後大多數人獲減刑，高等法院今改判陳宗駿12年徒刑、與少女性交共2罪各判4月徒刑，林清安判6年3月，其餘9人判1年至6年不等徒刑。可上訴。

    知名藝人黃子佼被查獲從創意私房論壇下載48部未成年性影像，共有47人受害，震驚社會使其顧家形象破功。北檢偵查後，依違反兒少性剝削防制條例起訴，台北地院至今已開過4次庭訊，傳喚黃子佼出庭審理，黃均沈默不受訪，庭末快速離去。

    判決指出，陳宗駿涉嫌仲介3名少女賣淫，被判刑3年10月定讞，入監服刑後獲假釋。不料，陳宗駿在入監服刑前，涉嫌透過交友、包養網站及應召站邀約數十名女子（包含少女）性交易等，以「僅為個人收藏，保證不外流」話術，騙取女方同意拍攝不雅片，再將影片上傳到「創意私房」等論壇，不法所得共238萬多元，台地法院將他判刑17年。

    此外，林清安等10人分別涉嫌經營色情網站，或販賣、竊錄、偷拍女子、兒童裸露、不雅片，且時間長達數年之久，並未確實悔過，一審分別判刑1年8月至6年10月徒刑，以林清安判刑6年10月最重。

    全案上訴後，陳宗駿坦承客觀事實，仍否認犯意，高院認定辯詞不可採，且犯罪動機、目的及手段惡劣，但一審就他部份犯行以數罪併罰論罪有誤，改以一罪論處，今改判12年，與少女性交共2罪，各判刑4月。

    此外，林清安犯罪所高達227萬多元，因與被害人和解共賠逾300萬元，已高於犯罪所得，因此酌減刑期改判為6年3月，其他多名被告亦因與人被害人和解獲減刑。

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