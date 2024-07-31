中檢滅不雅片「創意私房」論壇等網站 全台逮449人送辦

台中地檢署針對「創意私房」論壇等偷拍、散佈未成年不雅片的網站，展開4波全台大搜索，共查獲449人，其中4人遭羈押。（記者陳建志攝）

2024/07/31 16:43

〔記者陳建志／台中報導〕藝人黃子佼被檢警查獲購買未成年不雅片，為遏止未成年性影像不法取得的惡行，台中地檢署由陳祥薇檢察官指揮偵辦網路性犯罪，分4波破獲「台版N號房」網站、TG「創意私房」論壇、Telegram「SCP」群組、「OAT」群組，全台大搜索共查獲449名被告，其中黃姓管理員等4人遭羈押，其餘涉嫌販賣、持有的楊姓被告等16人則交保，其餘429人候訊偵辦中。

台中地檢署表示，此次經指揮本署重案支援中心檢察事務官、刑事警察局科技犯罪防制中心科技偵查隊、電信偵查大隊、保四總隊及各地方政府警察局共64個警察機關，分４波共查獲被告449名。

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中檢指出，第一波行動針對全台販售性影像最大平台「創意私房」論壇進行溯源追緝，6月12日查獲上游處理不法金流的張姓被告及製作影片浮水印的助理，以及中游兒少性影像賣家及下游持有兒少性影像的買家。全台共搜索12處，傳訊被告4人、拘提被告8人，並查扣不法所得共96萬元、港幣4300元以及人民幣 6000 元。

第二波行動在7月8至9日展開，共搜索13處，針對TG販售兒少性影像「SCP」群組、及「SCP」會員另創立的偷拍群組「OAT」群組擴大偵辦，針對以黃姓男子首的TG「OAT」偷拍群組進行查緝，其中包含管理者且同時為偷拍性影像者、上游偷拍性影像成員，處理不法金流的幣商，共傳訊6人、拘提7人。

第三波行動在7月16至19日展開，主要針對「創意私房」論壇、「台版 N 號房」網站及「SCP」群組的兒少影像購買者全面查緝，透過金流清查，發現買家遍布全台，共計搜索246 處，傳訊「台版N號房」網站買家計133人、「創意私房」論壇買家103人及「SCP」群組買家計7人，並拘提「創意私房」論壇的買家且偷拍成年及兒少性影像的陳姓、楊姓被告2人。

第四波行動則在7月22日至28日進行，針對網站TG群組「SCP」的兒少影像購買者全面查緝，全台共搜索183 處、傳訊買家計178人。中檢強調，對於兒少性剝削及侵害隱私性影像等相關案件，絕對依法嚴辦，以維護民眾隱私及保護兒少身心健康發展的安全。

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