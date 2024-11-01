郭信良涉佃西重劃案收賄判刑 南市地政局強調依法嚴審未涉不法

安南區佃西自辦市地重劃區面積9.28公頃。（記者洪瑞琴攝）

2024/11/01 15:02

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市議會前議長郭信良等人，涉安南區佃西重劃案收賄遭台南地院一審判刑。對此，南市地政局回應強調，因先前郭議員向重劃會業者施壓勒索索賄，並多次向該局關說希望加速土地登記作業，但該局皆依法嚴審未涉不法。

地政局表示，因先前郭姓民代向重劃會業者施壓勒索索賄，並多次向該局關說希望加速辦理土地登記及移轉作業，但是該局依照獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法第42及42-1條規定，檢視是否有應辦未辦事項據以辦理後續作業，經地檢署於今年7月6日偵訊後，釐清市府相關作為確實依法執行，無不法事證，偵訊後請回。

請繼續往下閱讀...

佃西自辦市地重劃區面積9.28公頃，位於台江大道3段北側、海佃路4段南側及安佃國小周遭地區，該案於2010年1月成立籌備會、2013年10月成立重劃會，並於2018年4月開工、2021年4月完工驗收。重劃區9成私有地，原先大都是農地，重劃後地價水漲船高，建案陸續興建中。

南市地政局表示，經查佃西自辦市地重劃召開會員大會時，其全部地主人數379人，不合當時法規規定而剔除地主186人，可進行表決計算為192人，對於灌人頭部分均依規定詳實審查。

地政局強調，為維護地主權益減少爭議，市政府的政策方向仍以公辦市地重劃為主，並依「台南市政府受理申請成立自辦市地重劃籌備會審查基準」及「台南市政府受理自辦市地重劃作業要點」，以補強法規之不足，同時加嚴審核，確保自辦重劃品質確保民眾權益。（15:19更新）

佃西重劃區鄰近台江大道，交通區位佳。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法