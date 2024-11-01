抹黑蘇貞昌靠BNT疫苗Ａ一億美元 法官判吳子嘉須賠90萬

美麗島電子報董事長吳子嘉（左）去年指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了1億美元」，被蘇、陳各求償新臺幣1千萬元。7月台北地院先判吳須賠償陳300萬元，已上訴高等法院；吳今再遭北院判賠蘇90萬元，可上訴。（資料照，本報合成）

2024/11/01 13:07

〔記者溫于德／台北報導〕美麗島電子報董事長吳子嘉去年指「蘇貞昌政府、陳時中部長靠BNT疫苗A了1億美元」，被蘇、陳各求償新臺幣1千萬元。7月台北地院先判吳須賠償陳300萬元，已上訴高等法院；吳今再遭北院判賠蘇90萬元，可上訴。

北院提供判決理由指，承審法官依證據認吳子嘉的言論未經證實而屬空言指摘，確實嚴重損害蘇貞昌的名譽權；審酌吳為資深媒體人、知名評論家、現為美麗島文化公司董事長，卻未盡合理查證義務變發表言論，以及蘇自台大法律系畢業後，歷任律師、省議員、屏東縣長、立委、新北市長、總統府秘書長、行政院長等職務，決定判吳賠償蘇90萬元。

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吳子嘉去年5月20日、21日在網路節目中說，陳時中在BNT疫苗採購過程，有立委吳秉叡、信東製藥介入，衛福部匯出訂金5000萬美元；疫苗採購價格與實際有1億美元價差，質疑陳時中、蘇貞昌等人在採購過程，有貪污或貪污未遂情況。

北院今年9月23日就蘇向吳求償一案辯論終結，蘇貞昌委任律師黃帝穎當庭強調，就吳子嘉透過陳報狀引用的多份不起訴處部分，均與本案無關，本案關鍵在於被告吳子嘉不實指控蘇貞昌及另案原告陳時中貪污1億美元，況另案已判吳子嘉應賠償陳時中300萬元。

黃帝穎認為，在同一基礎事實情況下，負責刑事偵查的台北地檢署已依加重誹謗罪起訴吳子嘉，可證明吳子嘉以不實之貪污1億美元，詆毀蘇貞昌及陳時中，故請本案法官依法判吳子嘉賠償蘇貞昌1千萬元，以端正國家法治，蘇貞昌會將本案判賠金額捐作公益。

吳子嘉委任律師說，吳的言論是就我國BNT疫苗採購等可受公評之事進行評論，與直指蘇貞昌貪污不法有間，況吳子嘉只是善盡其政治評論的義務，藉由言論促使蘇貞昌將採購案的歷程公開化、透明化，以供社會大眾共同檢視。

律師表示，縱使因吳子嘉評論內容犀利，而使蘇貞昌感到不快，然目的是為了喚起民眾注意，增進對公共事務的思辨，並非為了侵害蘇貞昌的名譽權，請法官判蘇貞昌敗訴。

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