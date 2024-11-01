一週犯13起竊案「盆栽都不放過」 民眾困擾、警耗資源

67歲李男在台南安平肆意竊取各類物品，警方報請預防性羈押獲准，維護社區安全。（民眾提供）

2024/11/01 13:03

〔記者王捷／台南報導〕台南安平區近日竊案頻發，67歲李姓男子習慣四處竊取周邊物品，而且什麼都偷，不管腳踏車還是盆栽，警四分局育平派出所10月30日再次抓到李男行竊，隨即移送台南地檢署，並報請預防性羈押獲准。

警方調查，李男在短短一週內已在安平區犯下至少13起竊盜案，盜取物品從腳踏車、機車零件，到盆栽、停車立牌等日常用品，雖然不是貴重財物，但是讓民眾很困擾，警方為了這些小竊案，耗費大量資源。

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後來，警方為了李男組成專案小組，迅速調閱監視畫面，並於30日當場逮獲正在偷竊機車物品的李男，隨後警方以現行犯將李男移送台南地檢署，並建請檢方聲押，法院於31日裁定羈押。

據了解，李男居無定所，常在安平區遊蕩，隨意盜取物品以變賣或自用，這次聲押主因是李男屢犯不悔，有反覆實施同類罪行之虞，羈押後能有效遏止其竊盜行為，維護社區安全。

四分局長曹儒林表示，竊盜屬非告訴乃論罪，呼籲民眾妥善保管個人財物，提高防盜意識，並提高警覺，遇有可疑人士應報警，若發現失竊，請撥打110或聯絡派出所，警方將持續加強巡邏，防範竊案再發生。

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