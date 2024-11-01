台中「公車癡漢」緊貼掏下體磨蹭 3女受害

嚴姓男子上演「公車癡漢」劇情，甚至有1名少女被性騷擾2次，台中地院判處他拘役100日與徒刑6月徒刑，可易科罰金。示意圖。（資料照）

2024/11/01 13:02

〔記者張瑞楨／台中報導〕日本「公車癡漢」在台灣上演？台中市嚴姓男子於今年3月至4月，搭乘公車時伺機性騷擾或猥褻女子，共3人受害，其中2人還是未成年少女，台中地方法院審理時，他由父親輔佐受審，雖坦承犯行，但沒有與被害人和解，法官依成年人故意對少年犯性騷擾罪3次，以及強制猥褻罪1次，分別判處拘役100日與徒刑6月，可易科罰金約28萬元。

判決書指出，嚴男於今年（2024年）3月9日夜間，於台中市的台中車站搭公車，往港區藝術中心方向行駛，見一名少女在新光遠百站上車，竟意圖性騷擾，移步並站立貼近少女身後，拉下其褲頭拉鍊，以生殖器摩擦少女臀部與右大腿外側，性騷擾少女得逞。

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之後，他又於翌日（10日）與17日晚間，也是在台中火車站搭乘公車，對另一名未成年少女，兩度用下體頂住少女左側大腿及臀部部位等手法，對這位少女兩度性騷擾得逞。

今年4月19日晚間，嚴男又故計重施，於中市坪頂站搭乘公車，對一名已經成年的女子，先是環抱，用下體磨蹭女子右側大腿部位，見公車擁擠，女子難以移動後，嚴男得寸進尺，掏出生殖器磨蹭至射精，強制猥褻得逞。

台中地檢署起訴嚴男，已經成年的嚴男，由父親輔佐受審，台中地方法院審理時，嚴男坦承上述犯行，法官認為，他性騷擾少女部分，依「兒童及少年福利與權益保障法第」規定，應加重其刑，嚴男為逞一己私慾，不思尊重他人身體自主權利，法治觀念淡薄，所為實屬不當；再考量他犯後坦承全部犯行，但沒有與被害人調解或賠償損害，依成年人故意對少年（少女）犯性騷擾罪3次，以及強制猥褻罪1次，分別判處拘役100日與6月徒刑，皆可易科罰金，可上訴。

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