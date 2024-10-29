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    醫師娘裝針孔捉猴被判罪 民事獲賠20萬

    黃婦懷疑其夫外遇，涉嫌裝針孔捉猴未成，被地院判罪後，但民事求償部分卻勝訴，獲賠精神撫慰金。（情境照）

    黃婦懷疑其夫外遇，涉嫌裝針孔捉猴未成，被地院判罪後，但民事求償部分卻勝訴，獲賠精神撫慰金。（情境照）

    2024/10/29 22:04

    〔記者鮑建信／高雄報導〕高市醫生娘黃婦懷疑其夫與診所女護理師有染，涉嫌在住處臥室等處裝針孔，結果捉猴不成，被依妨害秘密判罪，但民事部分卻勝訴，法官卻判決2人應連帶賠償20萬元。

    據了解，黃婦懷疑其夫與診所女護理師有染，乃於2023年1月27日下午，委請不詳男子在鼓山區住處臥室天花板，涉嫌裝設針孔攝影機，另在其夫車內放置錄音器材，竊錄其非公開活動。

    後來，其夫驚覺有異，請保全調閱當天進入屋內畫面，發現黃婦帶陌生人進屋，因而查獲針孔等物，並在隔天向鼓出分局報案後，員警傳喚黃婦到案說明後，依妨害秘密罪嫌，將她函送地檢署偵查、起訴。

    不過，黃婦也不甘示弱，提起民事訴訟，認為其夫和女護理師有曖昧關係，要求連帶賠償精神撫慰金60萬元。

    地院刑庭法官開庭後，判處黃婦拘役25天，如易科罰金，以1000元折算1日，但她不服上訴指出，為了捉猴始裝針孔，堅稱否認犯行，要求高雄分院改判無罪，案由法官審理中。

    黃婦雖被判罪，但民事部分卻勝訴，民庭法官調查，2023年9月9日上午，其夫騎機車被後座女護理師緊抱，他並多次深夜到對方租處2、3小時，認為逾越一般朋友關係，審酌兩造職業、學歷，認為連帶賠償20萬元比較合理，仍可上訴。

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