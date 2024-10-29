南市前經發局長陳凱凌入獄褫奪公權 懲戒撤職無實益判免議

台南市政府前經濟發展局陳凱凌。（資料照）

2024/10/29 16:20

〔記者張文川／台北報導〕台南市政府前經濟發展局陳凱凌，於2020年至2022年間任職期間，假借職務上權力、機會收受業者者賄賂、飲宴應酬及性招待，已被判刑6年5月、褫奪公權5年定讞入獄，監察院通過彈劾移付懲戒，懲戒法院今雖認定他嚴重敗壞公務員風紀，應撤職並停止任用4年為適當，但他已被褫奪公權5年，此項懲戒已無實益，因此判決免議。可上訴。

懲戒法院判決指出，陳凱凌假借職務上權力、機會，要求並收受與職務有利害關係的黃姓業者賄賂、飲宴應酬及性招待；又未將借貸給長盈環宇公司林姓負責人林銘威的250萬元債權如實申報財產；2021年間購買房地產簽約時，加計400萬元提高總價，欺騙不知情的地政士，在實價登錄系統登錄不實房價，藉以向銀行超貸，詐取約338萬元現金，並隱匿犯罪所得觸犯洗錢罪。

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2020年間，陳凱凌明知應報請南市府核准首長宿舍租賃申請、經費支出及財物採購案，卻僭越市府職權，自行核定，獲得房屋租金等利益；又不當指示下屬，並怠惰行事，造成「七股科技工業區開發案」及「柳營科技工業區污水處理廠代操作勞務採購案」執行進度延宕，使公庫蒙受損失。監察院通過彈劾，移送懲戒法院審理。

懲戒法院院審理認定，陳凱凌的貪污行為已由刑事二審法院判刑6年5月、並宣告褫奪公權5年，陳上訴三審後撤回上訴而確定，依公務人員任用法規定，已不得被任用為公務員，法律效果相當於公務員懲戒法中最重的「免除職務」懲戒處分。

懲戒法院審酌陳的違失行為，嚴重敗壞公務員風紀，影響社會風氣及民眾觀感，重挫政府廉能形象，認定應處以撤職、並停止任用4年為適當，但其效果已和褫奪公權相同，此項懲戒已無實益，本件已無懲戒處分的必要，因此判決免議。

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