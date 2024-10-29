日籍夫婦台南遊遺落手提袋 警15分鐘神速尋回

日籍夫婦台南遺失手提袋，南警15分鐘迅速找回，讓夫婦感激不已。（警方提供）

2024/10/29 16:21

〔記者王捷／台南報導〕60多歲的日本籍木村新一夫婦昨晚在台南遊玩，結束後搭計程車返回民族路的旅館，不慎將手提袋遺落在車上，袋內物品全是來台購買的紀念品，讓木村夫婦焦急萬分。南警第二分局民權派出所獲報後，僅用15分鐘便協助找回，讓木村夫婦大讚台南警察效率驚人。

南警第二分局指出，木村新一夫婦來台南自助旅行，特地造訪孔廟、南美館、赤崁樓等中西區名勝，晚間八時許結束行程後搭計程車返回民族路旅館下車，因遊玩一整天疲憊不堪，未注意將手提袋留在車上。木村夫婦事後發現失物，立即前往民權派出所求助，盼能尋回這些意義非凡的物品。

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值班警員盧永耀與李美慧接獲報案後，迅速透過手機翻譯軟體與木村夫婦溝通，確認袋內包含墨鏡、黑色蕾絲背心、米色圖案裙與特製鑰匙圈等物品，隨即調閱監視器，迅速鎖定計程車車號，並聯繫陳姓司機協助找回。短短15分鐘內，木村夫婦失而復得，感激之餘特地與員警合影，對台南警方的親切與效率讚譽有加。

南警第二分局提醒民眾，乘坐計程車或公共交通工具時，可養成記住車號或司機姓名的習慣，若遺失物品可即時報警協助找回。此外，警方建議下車時應多留意隨身物品，以減少遺失風險。南警表示，員警快速尋回失物的行動，展現出台灣警察的服務熱忱，提升了國際友人對台灣的良好印象，為國民外交增添助力。

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