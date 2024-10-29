佯稱曾任蕭美琴法律顧問 假律師林珮菁詐273萬起訴

無律師資格女子林泳希（中，原名林珮菁）。（資料照）

2024/10/29 16:12

〔記者陳彩玲／台北報導〕無律師資格女子林泳希（原名林珮菁），自稱曾任副總統蕭美琴、台南市長黃偉哲擔任立委時期的法律顧問，對外佯稱「林律師」，非法承攬多起訴訟，5年間詐騙15人，不法獲利237萬餘元，台北地檢署依涉詐欺取財等罪將她起訴。

檢方起訴指出，林泳希畢業於輔仁大學法律系，擁有台大國發所碩士，曾任立法院立委的國會助理，明知沒有律師資格不能辦理訴訟事件，竟在立法院工作接觸陳情民眾時，對外自稱「林律師」，藉機經營人脈，許多人信以為真，支付6000至6萬元不等，委任她撰寫書狀。

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檢調查出，林女除詐取諮詢費、訴狀費，更以案件為由，向多名當事人謊稱，法院要核發假處分裁定，需交付擔保金等手法，詐得數十萬元，實際上將錢收入自己口袋，並用來繳交房貸、支應生活費等。

此外，林女更將觸手伸進新加玻長江集團吸金案，2021年間，林女認識其中幾名被害人，竟謊稱具律師資格，並成立組群組指「律師報價至少6萬以上」等語，曾有被害人質疑為何查不到林女的律師執照，她竟謊稱「因擔任公職不能兼職所以查不到」，並傳送自己用編輯軟體製作的假律師證書騙取當事人。

台北地檢署查出，林女從2019至去年間，詐得273萬4369元，總計15人受害，林女雖償還多數不法所得，仍被依涉犯詐欺取財罪、律師法等罪起訴。

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