彰化福興木材工廠火警 賊疑偷完雕像還放火

發生於今年9月30日凌晨，彰化縣福興鄉一間鐵皮加蓋的木材加工廠火警，造成業者重大損失，業者調閱監視器懷疑起火原因不單純。（圖由彰化縣消防局提供）

2024/10/26 14:07

〔記者張聰秋／彰化報導〕發生於今年9月30日凌晨，彰化縣福興鄉1間鐵皮加蓋的木材加工廠火警，工廠被大火吞噬，連帶的生財工具也被燒得精光，業者損失慘重，懷疑起火原因可疑，報警後查出竟是1名竊賊潛入偷竊2尊雕像離去後，屋內隨即發生火光，大火接著發生。警方日前逮捕涉案竊賊，竊賊不願供出雕像去處，也堅稱火警跟他無關，全案訊後依竊盜、縱火等罪嫌移送法辦。

鹿港警方指出，警方接獲民眾報案，指稱他的木材加工廠於9月30日凌晨3點45分發現火災，經消防人員及福興所到場進行撲救及現場管制後，於早上8時15分由消防人員將火勢撲滅，大火未造成人員傷亡，但財損嚴重，工廠業者懷疑起火原因可疑。

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這名工廠業者調閱監視器，發現火災發生前半小時內，有竊賊翻越工廠圍牆闖進廠區，偷走2尊錫製雕像，價值待沽，並把竊得的物品放入車子後離開，沒多久工廠就冒出火光。

業者從監視器上的時間發現，案發當天凌晨3點40分左右，監視器2度拍到工廠閃爍火光，研判竊賊東西偷完後先放外面，偷了2趟，再搬上車，工廠隨即冒出火光。

警方日前持拘票、搜索票逮捕竊賊，竊賊坦承偷竊，但辯稱當天只取偷外框，錫雕堅稱棄置不知去向，也不知道火警怎麼發生的。警方從銷贓管道繼續追查贓物去向，並進一步釐清火警發生原因。

針對竊賊為何行竊後還要放火？警方表示，全案仍在調查釐清中，不方便說明。

發生於今年9月30日凌晨，彰化縣福興鄉一間鐵皮加蓋的木材加工廠火警，工廠被大火吞噬，連帶的生財工具也被燒得精光，業者損失慘重。（圖由彰化縣消防局提供）

木材加工廠業者從監視器上的時間發現，案發當天凌晨3點40分左右，監視器兩度拍到工廠閃爍火光，研判竊賊東西偷完後先放外面，偷了兩趟，再搬上車，工廠隨即冒出火光。（圖由民眾提供）

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