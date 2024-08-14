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民眾懸掛偽變造車牌將觸刑法送辦 警方可獲嘉獎和記功兩次獎勵

近期民眾懸掛偽變造車牌情況日益嚴重，警政署今日要求全國警方加強執行取締專案。（資料照）

近期民眾懸掛偽變造車牌情況日益嚴重，警政署今日要求全國警方加強執行取締專案。（資料照）

2024/08/14 13:38

〔記者劉慶侯／台北報導〕警政署鑑於近期民眾懸掛偽變造車牌情況日益嚴重，今日要求全國警方加強執行取締專案，一旦查獲懸掛或製造偽變造車牌，被查獲者得以刑法移送，警方則可獲嘉獎兩次或記功兩次的重獎重懲制度。

警政署表示，近一年警方明確發現民眾使用偽（變）造車牌案件數增多，為有效打擊此類犯罪行為，因此指示各轄管交通執法單位加強打擊力度，並列為專案評比。

警政署表示，有關偽（變）造車牌查緝部分，各警察機關除依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定舉發及扣繳牌照外，並依刑法第212、216條偽造特種文書移送地方檢察署偵辦。

警政署說，警方如發現民眾汽車號牌遭冒用而收到相關違規罰單，必需協助民眾完成報案程序，撤銷罰單，後續應調閱監視器積極追查偽造號牌民眾涉及的不法情事。

警政署表示，有關查獲偽（變）造車牌並開罰及移送法辦者，各項查處作為獎度如下：

1、查獲偽（變）造車牌並開罰及移送法辦者（刑法第212、216條偽造特種文書罪），每取缔汽車1件，核予嘉獎二次。

每取締機車1件，核子嘉獎一次；查獲懸掛他車號牌者，每2件核予嘉獎一次；前揭獎勵每半年達到嘉獎9次後，件數加倍。

2、溯源緝獲製造偽（變）造車牌並經檢察官起訴者，每件記功二次；緝獲販賣並經移送者，每件嘉獎二次。

警政署表示，專案期間追溯至113年7月1日起至114年6月30日，屆時依實際執行狀況，滾動式檢討及修正。

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