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首頁　>　社會

ETC費率異常 女車主驚覺車牌遭冒用

清水警方查獲陳男訂購4面偽造車牌。（警方提供）

清水警方查獲陳男訂購4面偽造車牌。（警方提供）

2024/08/10 09:38

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市沙鹿區24歲陳姓男子日前購買中古轎車，由於陳男因超速、多次違規等未繳罰款，號牌遭監理機關註銷及積欠車貸無力償還，擔心車輛遭銀行施吊，於今年2月許，竟於網路上以1萬6000元訂購2副偽牌不同車號，共計4面，輪流懸掛行使上路，受害車主李女發現ETC費率異常升高，向清水警分局報案，警方鎖定陳男車輛，並發現愷他命等毒品，遭警方移送調查，台中法院8月4日裁處陳男拘役30日，毒品部分依法裁罰。

清水警方調查，清水區李姓女車主發現轎車雖無違規舉發單，但ETC費率異常，疑車號遭人冒用，警方受理報案後成立專責小組追緝。經多日調查發現陳男轎車經常出入於沙鹿區，懸掛李女車號偽牌，於沙鹿區鎮南路2段出現，警方立即前往欄查，並於車內查獲原車牌、另1副偽牌及毒品愷他命等毒品。

清水警方表示，8月1日起雖為期1個月實施「淨牌專案」勤務以來，為積極維護民眾權益及治、交安環境，平時將持續加強規劃勤務欄檢取締及查緝，另警方亦提醒民眾，淨牌專案不僅以懸掛假車牌（偽造、變造或蒙領之牌照）為主要取締對象，另有未懸掛號牌、號牌吊扣期間駕車或使用註銷車牌等重大違規等行為，均為警方取締重點。自8月1日取締「淨牌」己舉發違規共計14件；另查獲懸掛偽造車牌依偽造特種文書罪嫌移送案件，共計2件2人。

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