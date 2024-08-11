台中妙齡女墜樓亡 媽媽直擊拉阻未果悲慟不已

2024/08/11 10:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區1處集合式住宅大樓，10日晚間近9驚傳墜樓案，1名25歲的妙齡女子疑精神狀況不佳，自住處墜樓，當時其母親正在客廳看電視，發現女兒跑到陽台徘徊直覺不對勁，唯恐女兒做傻事正欲勸阻時，只見女兒直接攀過欄杆後縱身一躍，當場嚇到雙腿發軟。

母親因受到驚嚇一度說不出話，直到回神立即報案，但女子已直接墜落到社區1樓廣場，全身多處擦挫傷，經緊急連絡119搶救，急送台中榮總搶救，仍因傷重宣告不治，警方今天將報請檢方相驗，釐清死因。

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