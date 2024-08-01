酒駕騎車跑給警察追 無照男吃11張罰單要罰11萬元

警方逮到高男。（記者王冠仁翻攝）

2024/08/01 12:50

〔記者王冠仁／台北報導〕35歲高姓男子機車駕照被吊銷卻心存僥倖，還在凌晨時刻酒後騎車上路，由於他左右搖晃，被巡邏員警盯上，員警攔查他卻一路從台北市上中正橋往中和方向逃逸，逃了10公里才被警方攔截逮到。警方對他酒測，他酒測值達0.91毫克，警方除了當場逮捕他，更對他開出酒駕、無照駕駛、闖紅燈、拒檢共11張罰單，他不僅吃上官司，還要面臨高達11萬元的罰鍰。

北市警中正二分局今天公布高男的離譜行徑，同時也呼籲民眾，酒駕處罰甚鉅，切勿以身試法，如酒後肇事，易造成生命財產重大損失，酒後除以「指定駕駛」、「酒後代駕預約」及「代客叫計程車」等方式安全返家，更要留意酒後隔日宿醉，要有充分休息時間，待體內完全代謝酒精後，始可上路。

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警方調查，高姓男子日前凌晨近5時，酒後騎車行經台北市重慶南路北往南方向時，因為蛇行搖晃，被巡邏員警盯上。員警騎車上前攔查，示意他靠邊停車受檢，沒想到他反而催足油門，當場落跑。

員警隨即鳴笛追趕，高仍不配合，一路左鑽右閃，甚至還騎上中正橋往中和方向逃逸。警方一路追趕，同時通報中和警方，最終在20分鐘後，於中和區安平路一路安全地點將他攔下，他這才就逮。警方隨即對他酒測，他酒測值達0.91毫克。

據了解，高聲稱前晚在新店家中喝酒，從晚上7點喝到凌晨1點，隨後才騎車上路，他事後還辯稱見到警方不知何故追趕他，「焦慮症發作」才逃跑。

警方說，高的酒駕行徑，不僅被依公共危險罪嫌送辦，他的機車也被警方當場移置保管。此外，警方還查出高無照駕駛，同時對他開出拒檢、酒駕、連闖7次紅燈共11張罰單，罰鍰金額高達11萬4100元，可說是得不償失。

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