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醉廚師自認在阿公店被洗劫 三度回去亂揍4名小姐

陳男當街拉扯小姐頭髮。（取自臉書爆料公社）

陳男當街拉扯小姐頭髮。（取自臉書爆料公社）

2024/08/01 12:15

〔記者王冠仁／台北報導〕52歲陳姓廚師近期多次到台北市萬華區阿公店喝酒消費，酒醒後發現身上財物短少，懷疑被阿公店小姐洗劫，於是在上月27日與昨天，三度回去找小姐理論，甚至還當街對4名小姐毆打、拉扯頭髮。不過，他當時喝太醉，自己也搞不清楚案發是何時何地，連丟了多少東西也不知道；由於有小姐對他提告，警方將他依傷害罪嫌送辦。

警方調查，陳姓男子自稱是名廚師，他從上月20日開始，多次跑到台北市廣州街、和平西路的阿公店喝酒消費。不過，某次酒醒後，他發現自己身上的飾品短少，懷疑被阿公店小姐洗劫，他於是在27日早上11時、以及昨天早上9時、晚上7時，三度回去曾經上門消費的阿公店理論。

陳男在27日早上11時許回去廣州街找人理論時，51歲陳姓小姐遭他出拳毆打臉部，陳氣得對他提告傷害。陳昨天早上9時許，再次回到廣州街，49歲魏姓小姐同樣被他胡亂痛毆一頓；昨晚7時許，他重回廣州街，不僅對一名小姐拉扯頭髮，還再痛毆一名51歲施姓小姐。

警方向陳詢問「洗劫」細節，但他喝太醉，而且連續多晚跑了數間阿公店，他也說不出來是在何時何地、哪一間阿公店丟失財物；警方再問他丟了多少東西，他也搞不清楚。

警方說，陳男並非隨機揍人，他多次回來鬧事時都已喝醉，渾身酒氣，再加上警方查出他曾在喝酒後帶小姐出去吃消夜。警方不排除他可能喝醉當下，自己將首飾送給小姐，酒醒後卻忘記，因此將待他釐清狀況後進一步清查是否有「洗劫」情況。

此外，由於陳多次惹事生非，陳女也對他提告，警方因此將他依傷害罪嫌送辦，其他被害小姐雖然尚未提告，但警方也把他依違反社維法裁罰，同時警方也嚴正告誡，若再回來滋事將強力嚴懲。

警方將陳男帶回派出所。（記者王冠仁翻攝）

警方將陳男帶回派出所。（記者王冠仁翻攝）

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