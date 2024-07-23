夜間吊掛致海巡員落水亡 空勤直升機3機組員二審仍判無罪

海巡士官長柯博承於執行緊急醫療海上後送任務時，因海象不佳，吊掛過程撞擊海面，不幸殉職。 （資料照）

2024/07/23 13:22

〔記者張文川／台北報導〕空中勤務總隊海豚直升機，6年前於基隆外海執行吊掛一名昏迷船長，卻造成海巡署士官長柯博承意外下水後遭強烈撞擊而不幸殉職，一同救援的空總直升機正駕駛呂文斌、副駕駛黃順河、機工長陳建宏3人，被檢方依過失致死罪起訴；基隆地院一審今年2月判決認定3人未違反注意義務，判3人無罪；高等法院二審今維持無罪判決。

由於一審、二審皆判無罪，檢方須有判決違憲、釋憲案等法定理由，才能上訴三審。 柯員家屬另案訴請民事國家賠償，主張空勤總隊於吊掛救援過程中有疏失，一審台北地院前年判空勤總隊須賠償1319萬餘元，高院二審今年5月改判應賠1138萬元，亦可上訴。

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案發於2018年12月5日，空勤總隊獲報指出，蒙古籍「W-STAR」貨輪之印尼籍船長在基隆、新北外海海域昏迷，遂派遣海豚直升機，搭載海巡署柯博承以及另一陳姓搜救員，飛往執行吊掛救援作業。

基隆地檢署起訴認為，直升機正副駕駛與機工長明知救援時已無光源，不適合夜間海上作業，仍執意吊掛勾接在貨輪甲板上的柯，直升機未飛至貨輪正上方勾接柯，就貿然爬升加速，吊掛鋼繩發生擺盪，卡滯於右起落架，無法收回鋼繩，致柯員入海，遭強烈外力撞擊而殉職，依過失致死罪嫌起訴呂、黃、陳3人。

基隆地院一審認為，空勤總隊並未禁止夜間執行吊掛作業，由現場人員彈性應變，呂等3人在救援過程中並未違反任何注意義務，判3人無罪。

檢方上訴，認為3人決定進場進行吊掛時的環境光源，只有移動中而非定點的船隻，且該船在吊掛鋼繩卡滯後即已駛離，現場已無環境光，3人卻未選擇改採炸掉鋼繩，而是選擇摸黑吊掛，且操作吊掛觸水時的地速過高，有違反注意義務之疑。

高院審理後認定，吊掛作業是由現場5名執行人員全體視天氣、目視狀況，以集體共識模式判斷決策；炸鋼繩是在緊急狀況時，優先保全飛機的最後選擇，吊掛中的柯員若炸斷鋼繩，會蒙受直接落海、難以尋覓的生命危險，並沒有「炸斷鋼繩落水」比「吊掛入水」安全的道理，3人不選擇炸鋼繩，並無違反義務的過失，仍判3人無罪。

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