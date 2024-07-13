犯罪矯正協會「媽。寶」母親節短影音頒獎 「矯正英雄」也首映

犯罪矯正協會頒獎表揚短影音比賽優勝得主。（記者吳俊鋒攝）

2024/07/13 14:25

〔記者吳俊鋒／台南報導〕為鼓勵民眾創意呈現與家人相處的珍貴時光，中華民國犯罪矯正協會以「媽。寶」為主題，舉辦母親節短影音徵件比賽，今天在台南頒獎，第1名由鍾幼敏獲得。

頒獎典禮在永康科工區舉行，現場也進行最新拍攝影片「矯正英雄」的首映會，透過監、所等各矯正機構的職場日常，呈現相關人員辛苦的一面。

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法務部矯正署副署長林明達專程出席，恭喜並感謝得獎者用心製作影片，透過民眾的參與，讓大家看見矯正人員的認真、盡責，對這具有使命感的職業，有更深入的認識。

林明達指出，在收容人的管理上，矯正實務體系人員不分晝夜地忙碌，這是高壓力、高風險、高挑戰的工作，感謝犯罪矯正協會長期來的支持與愛護。

林明達說，上個月屏東看守所1位值班科員，因收容人違規、挑釁等不理性行為，當場氣急攻心、昏迷倒地，送醫仍回天乏術，犯罪矯正協會第一時慰問家屬，表達關懷。

林明達指出，協會也持續幫忙發聲，讓矯正署在為同仁爭取權益與福利，以及改善工作環境上，更有動力，真的很感激。

犯罪矯正協會理事長曾國展希望透過活動，讓大眾了解從事獄政工作的矯正人員每天辛苦付出，肯定他們的專業，以及重要性。

曾國展提到，協會也將辦理各式青少年寒暑期營隊、法治教育校園巡迴講座，還有招募犯罪矯正大專學生志工等，讓更多人一起來參與。

活動中也安排致贈紀念品給退休典獄長，感謝他們任職期間，為矯正工作付出的心血與努力，犧牲奉獻，也送上祝福。

現場也表揚退休的典獄長，感謝他們的辛苦付出。（記者吳俊鋒攝）

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