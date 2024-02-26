全國犯罪矯正協會龍頭交接 曾國展：當矯正人有力靠山！

中華民國犯罪矯正協會第九屆理事長鄭榮豪（左）把印信交接給第10屆理事長曾國展（右）法務部矯正署長周輝煌（中）出席監交。（記者王俊忠攝）

2024/02/26 12:28

〔記者王俊忠／台南報導〕協助犯罪矯正人員的中華民國犯罪矯正協會，新、卸任理事長近日在台南完成交接，在台南經營鋼鐵、營造業的皆豪實業公司董事長曾國展接棒第10屆協會理事長，他說未來對犯罪矯正協會有5大工作重點，會作為矯正人員的有力靠山！

法務部矯正署長周輝煌特地南下觀禮、監交印信，他肯定犯罪矯正協會協助推動矯正政策、矯正人子女教育獎助等，協會卸任理事長鄭榮豪在3年任內的付出，尤其在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，利用各界募款發給防疫獎金，慰勉矯正機關同仁在防疫期間的辛勞付出；同時期許接任理事長的曾國展願意接棒與承擔作為矯正人員的靠山。

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曾國展過去曾任保五總隊警友會主任、更生保護會台南分會委員、台南生命線協會常務理事、台南榮譽觀護人協進會顧問等社會服務機構義務職，長年熱心公益。對於接任全國犯罪矯正協會的龍頭工作，他設定5大工作目標。

曾國展強調，1、日後會深化犯罪矯正協會總會與各分會、相關性質協會的連結與資源整合，為基層矯正人員爭取權益；2、辦理專業課程與講座，厚植矯正人員的專業軟實力，讓他們在高壓工作環境下，有更多正能量、高效率的執行矯正工作。

他說，3、會隨時關注輿情，若社會普遍關心特定矯正政策的可行性，協會會提出改善建議，使矯正政策更務實、符合社會價值觀；4、提供矯正人員法律扶助，對矯正人依法執行公務，而涉及民、刑事訴訟，給予補助因公涉訟費用，並提供專業法律諮詢與協助，讓他們能無後顧之憂、安心工作。

曾國展還計劃善用各種社群媒體，提供民眾參與討論、提問與回應的平台，為矯正工作發聲，協會會盡一切努力，讓一直在圍牆內默默辛苦工作的矯正人員，能夠安心執勤、提升士氣。

中華民國犯罪矯正協會第9屆與第10屆理事長交接，眾多來賓出席祝賀。（圖由中華民國犯罪矯正協會提供）

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