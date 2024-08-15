恍惚分心？中年男載妙齡女 駕駛高檔租賃車自撞分隔島命危

撞擊力量極大，這輛新車價250萬元起的租賃車，車頭嚴重損毀。（記者張瑞楨翻攝）

2024/08/15 10:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕49歲梁姓男子今天（25日）清晨駕駛新車價250萬元起的Lexus NX350h租賃車，載著27歲許姓女子，於台中市西屯區馬龍潭路與龍富路五段口，疑因對路況不熟，或精神恍惚，高速自撞路口的中央分隔島，車頭嚴重毀損，兩人一度受困車內，梁男當場失去生命跡象，急救後恢復，無法呼氣酒測，警方報請台中地檢署核發鑑定許可書中，許女無生命危險，警方初步研判肇事主因是恍神分心駕駛，或不熟悉路況，是否酒駕肇事，目前釐清中。

中市警方調查，梁男駕駛白色租賃凌志休旅車。於馬龍潭路直行時，於上述路口衝撞中央分隔島，撞擊力量很大，該車車頭嚴重受損，安全氣囊爆開，兩人一度受困車內，被中市消防局救出送醫，梁男頭部等處受創，當場喪失生命跡象，送醫恢復呼吸心跳，目前仍有生命危險，於加護病房觀察，許女亦有頭部等處受傷，無生命危險。

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警方初步研判，肇事主因疑為梁男分心恍惚，或不熟悉路況，梁男無法進行呼氣酒測，警方報請台中地檢署核發鑑定許可書（抽血檢驗酒精濃度），確認他是否酒駕，詳細事故原因由交通警察大隊進一步研判。

駕駛梁男當場失去生命跡象，與女乘客受困車內，消防員破壞車體救出送醫。（記者張瑞楨翻攝）

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