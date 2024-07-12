檢察官論調二審19人名單出爐 6地檢署襄閱中選

台北地檢署襄閱主任檢察官蔡偉逸。（記者陳彩玲攝）

2024/07/12 10:27

〔記者陳彩玲／台北報導〕檢察官一二審輪調名單出爐，經檢審會提出29名推薦人選後，法務部長鄭銘謙今圈選出19人，其中6地檢署襄閱主任檢察官名列榜單，包括台北、桃園、台中、彰化、高雄、橋頭。備受矚目的是台北地檢署襄閱主任檢察官蔡偉逸，曾代理北檢檢察長。

此外，法務部同時公布二審主任名單，分別為高雄高分檢檢察官葉麗琦（30期）、台中高分檢檢察官謝名冠（34期）、台南高分檢察官章京文（35期）。

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一審調升二審名單如下：

台北地檢署檢察官李豫雙（34期）

台北地檢署主任檢察官侯靜雯（40期）

台北地檢署檢察官王正皓（40期）

橋頭地檢署主任檢察官李廷輝（40期）

台北地檢署襄閱主任檢察官蔡偉逸（41期）

台中地檢署主任檢察官黃政揚（41期）

台北地檢署主任檢察官朱立豪（42期）

台北地檢署主任檢察官陳怡利（42期）

彰化地檢署襄閱主任檢察官吳宇軒（42期）

台南地檢署主任檢察官蔡佩容（42期）

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝（43期）

台南地檢署主任檢察官吳維仁（43期）

高雄地檢署主任檢察官劉俊良（43期）

台北地檢署主任檢察官劉仕國（44期）

士林地檢署主任檢察官陳彥章（44期）

桃園地檢署襄閱主任檢察官康惠龍（44期）

新竹地檢署主任檢察官鄒茂瑜（44期）

高雄地檢署襄閱主任檢察官宋文宏（44期）

橋頭地檢署襄閱主任檢察官謝肇晶（45期）

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