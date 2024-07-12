桌有上有「3張」天牌 賭客設局詐賭持槍洗劫280萬

王姓男子設局營造賭場詐賭假象，再持槍洗劫280萬元。示意圖。（資料照）

2024/07/12 10:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕24歲王姓男子得知蔡姓男子開設天九牌賭場，每天進出賭資龐大，王邀集林男等人設局，假扮賭客入場後，再拿出暗藏的天牌替換賭桌上的天九牌，營造出賭場詐賭、桌上有3張天牌的假象；王男和在場同夥翻桌，並拿出衝鋒槍和短刀，逼蔡男交出280萬元，眾人得手後揚長而去，蔡男報警，警方循線逮捕王男3人，檢方偵結後依強盜罪起訴。

檢方指出，今年2月，王姓男子得知在小港區聖明街民宅的天九牌賭場，每天有大筆現金流動，動起歪腦筋，向林姓友人（36歲）提及此事後，兩人討論出「作戰計劃」，決定由王男擔任賭客，把暗藏的天牌趁機置換賭桌上的任一天九牌，營造出賭場詐賭、桌上有3張天牌（天九牌一副只有2張天牌）的假象。

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王、林議定後開始分頭找人，王找來朱姓、莊姓及綽號「阿開」的男子協助，朱男再找黃姓友人（莊、黃及「阿開」3人另案偵辦）到場，林男則找上不知情的陳姓、許姓友人（另為不起訴處分），告知他們要去賭場幫忙協助賭債糾紛，並準備好一把衝鋒槍和2把短刀放在身上。

2月12日凌晨2點，林男等5人把刀槍放在身上，偽裝成賭客進入賭場後，眾人依計行事，翻桌嗆聲賭場詐賭，出掏出刀槍逼蔡姓男子交出300萬元；蔡男把賭場裡的現金集中並向賭客借錢，最後只籌到280萬元，林男等人見大功告成，拿走錢後揚長而去，蔡男不甘損失報警，警方循線逮捕王姓、林姓和朱姓3人。

檢警偵訊時，意外發現王男等人在分贓前，朱男已偷偷「暗坎」10萬元，3人落網後對案情避重就輕，還互推責任；雄檢偵查時，根據3人的對話紀錄、附近道路監視器及相關事證，依加重強盜罪起訴王男3人。

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