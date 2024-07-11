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台中建築工開瑪莎拉蒂「海神」 台74線酒駕自撞護欄送辦

張姓建築工開百萬「海神」，於台74線酒駕自撞護欄。（讀者提供）

張姓建築工開百萬「海神」，於台74線酒駕自撞護欄。（讀者提供）

2024/07/11 10:20

〔記者黃旭磊／台中報導〕北屯區張姓工人（31歲）今天凌晨開瑪莎拉蒂跑車，疑酒駕夜間視線不明，在台74線26.2公里處返家途中自撞護欄後，未待警察到場，自行前往台中國軍總醫院就醫，太平警分局員警趕往醫院實施酒測，發現張姓駕駛測值0.69mg/L、訊後依公共危險罪嫌送辦。

太平警分局表示，張姓工人於10日深夜與高姓友人（31歲）喝酒聚餐，回程駕駛瑪莎拉蒂「海神」上台74線（台中環線），今天凌晨3時48分許在26.2公里處霧峰往北屯方向自撞護欄，導致車頭全毀，張、高2人頭部受傷流血，在快速道路上搭計程車前往台中國軍總醫院，凌晨4時36分到院，警方到場實施酒測。

太平交通分隊長翁鉞勳說，張姓駕駛附載高姓乘客，沿台74線霧峰往北屯方向，駕車失控自撞護欄後，未待警察到場自行就醫，兩人肢體多處擦挫傷、意識清楚，經前往醫院向張男實施酒測值為0.69mg/L，依公共危險罪嫌偵辦。

「海神」車友透露，張嫌分期付款購買瑪莎拉蒂2015年出廠2手車款，主動式電子懸吊「Sports」版本，若行駛里程未滿2萬公里、市價約126萬元。

台中國軍總醫院表示，張姓患者嘴唇及下顎有1-2公分撕裂傷，高男臉部及雙手挫傷，兩人傷勢不重經急診已自行出院。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

張姓建築工開瑪莎拉蒂跑車，凌晨酒駕自撞台74線26.2公里護欄。（讀者提供）

張姓建築工開瑪莎拉蒂跑車，凌晨酒駕自撞台74線26.2公里護欄。（讀者提供）

「海神」市價約126萬元被撞到車頭全毀。（讀者提供）

「海神」市價約126萬元被撞到車頭全毀。（讀者提供）

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