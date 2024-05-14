沒在看路？女開瑪莎拉蒂撞進台南工地 1工人傷

14日下午2點多，一輛藍色瑪莎拉蒂轎車撞到台南南區一處天然氣施工工區，車輪陷入坑洞內。（民眾提供）

2024/05/14 19:57

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市南區健康路2段與仁南街口，欣南天然氣公司在馬路施工，今（14）日下午2點多，突然有1輛瑪莎拉蒂轎車不明原因闖進施工區，整輛車跌落進施工坑裡，有路人拍照PO上網說「真是目屎淚滴」。警方調查指出，1名女子駕駛該車未注意車前狀況、擦撞到施工區，造成1名工人手腳擦挫傷，女駕駛酒測值0，會進一步調查釐清肇事原因。

有網友在臉書社群「台南大小事」PO文說，真的是目屎淚滴，影像中有1輛藍色瑪莎拉蒂轎車右側車輪墜坑卡在施工工地裡，整輛車車體傾斜，原本用來圍工地的三角錐和交通連桿，都遭瑪莎拉蒂撞倒在地。其他網友紛議論說，坑洞真會選車、不像天坑，應該是沒注意車前路況！

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據了解，有目擊者說，這名女駕駛幾乎沒有在看車前狀況，直接朝工地撞過去，還撞到施工工人。警方說，14日下午2點15分許，南區健康路2段與仁南街口正在進行天然氣工程施工，1名女子駕駛瑪莎拉蒂車沿健康路向西方向行駛到肇事點，疑未注意車前狀況撞上路旁施工處，導致1名監工遭撞，身上有些擦挫傷，幸無大礙，也沒有天然氣外洩問題。

14日下午2點多，一輛藍色瑪莎拉蒂轎車撞到台南南區一處天然氣施工工區，一名工人挨撞受傷。（民眾提供）

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