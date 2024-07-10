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天龍三溫暖槍擊案》吳明達近年頻結仇 還涉及買凶殺人

彭姓槍手對吳明達開槍。（記者王冠仁翻攝）

彭姓槍手對吳明達開槍。（記者王冠仁翻攝）

2024/07/10 19:50

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北市天龍三溫暖驚傳槍響 「威震」吳明達與小弟中彈送醫

〔社會新聞中心／台北報導〕「威震集團」董事長吳明達今天被人當街開槍受傷，引起警方高度關注。警界指出，吳明達自從槍殺北聯幫前幫主唐重生後，在道上的知名度大幅提升，他服刑18年獲假釋出獄，但近年仍頻頻與人發生糾紛、結仇，甚至還涉及買凶殺人案。

此次槍擊案雖然槍手隨即投案，但警方對槍手的說詞存疑，目前正根據相關事證抽絲剝繭，設法追查出真相。

警方指出，吳明達曾在1999年在台北市中山區，持槍狙殺北聯幫前幫主唐重生而震驚社會；吳因此案被判處無期徒刑，但他服刑18年後獲假釋出獄；他出獄後成立威震集團，四處行善做公益，設法「洗白」。

2022年初，吳明達與新北市李姓建商有債務糾紛，對方透過萬華區黃姓角頭居中協調，吳不滿，涉嫌找人到李姓建商住處開槍威嚇，再開出500萬元代價，找來槍手企圖暗殺黃，沒想到張姓槍手不敢行刺，反而「臨陣倒戈」向黃供出實情。

吳明達因此案被逮，警方還另外查出吳涉經營網路博弈、地下匯兌，將賭場得利2265萬元洗錢至中國等，台北地檢署分兩波依預備殺人、組織犯罪、洗錢、賭博等罪起訴吳等9人。台北地院去年8月依預備殺人、圖利聚眾賭博2罪，將吳明達判處1年8月有期徒刑，156萬餘元犯罪所得沒收。

另名資深刑警表示，吳明達除了跟道上兄弟有恩怨，感情生活也出現糾紛。今年5月有周刊報導，吳明達的劉姓前女友腳踏多條船，是「假天使真惡魔」；對此，劉在臉書發文，聲稱她確實與周姓前男友交往過，但周是恐怖情人，她與周分手後才跟吳明達交往，她後來與吳明達分手，吳卻嗆她「你生意都會跑掉」，她還指控周刊該篇報導，是吳、周聯手利用媒體輿論來攻擊她。

警方表示，由於吳明達的人際關係錯綜複雜，過去幾年來在外也有許多恩怨，再加上彭姓槍手到案後的說詞並不符合常理，因此警方將會逐一過濾，設法釐清真相。

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