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北市天龍三溫暖驚傳槍響 「威震」吳明達與小弟中彈送醫

天龍三溫暖驚傳槍擊案，警方封鎖現場調查。（記者王冠仁攝）

天龍三溫暖驚傳槍擊案，警方封鎖現場調查。（記者王冠仁攝）

2024/07/10 18:20

首次上稿 17:50
更新時間 18:20（新增案情）

〔記者王冠仁／台北報導〕位在台北市重慶北路上的天龍三溫暖，今天下午發生一起槍擊案，威震集團董事長吳明達與其小弟被一名槍手開槍射擊，吳明達與小弟兩人雙雙中彈。槍手在犯案後隨即前往附近的派出所投案，警方目前正在進一步釐清槍手身分與動機。

台北市消防隊在今天下午5時13分接獲報案，報案民眾聲稱天龍三溫暖發生槍擊案，救護人員趕到現場時，已經受到槍傷的吳明達與其囊姓小弟已經自行離開現場，現場留下不少血跡，兩人隨後前往馬偕醫院接受治療。

警方調查，33歲彭姓槍手今天下午跑到天龍三溫暖外埋伏，他當時佯裝「路人」，站在櫃台附近，待吳明達與囊男從三溫暖內走出來要離開、在路邊等待上車之際，彭忽然從隨身的包包內拿出槍枝，從吳明達與囊男背後連開4槍射擊。彭開完槍後逃離現場，隨即跑到附近的寧夏路派出所投案。

警方研判，當時吳明達與囊姓小弟背對著彭姓槍手，彭連開4槍卻只對著吳、囊兩人的手部與腳部開槍，沒有攻擊其要害，警方因此推測是有人要給吳明達警告、教訓，沒有要取其性命。

警方說，彭姓槍手投案時，還帶著犯案用的槍枝1把、子彈15顆，他在現場連開4槍，投案時彈匣裡還有11顆子彈。

警方封鎖現場。（記者王冠仁攝）

警方封鎖現場。（記者王冠仁攝）

警方封鎖現場。（記者王冠仁攝）

警方封鎖現場。（記者王冠仁攝）

警方封鎖現場。（記者王冠仁攝）

警方封鎖現場。（記者王冠仁攝）

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