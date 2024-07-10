7/15─7/17 屏東縣取締酒駕大執法

7月15~17日共3日屏東警方強力取締酒駕。（屏東縣警局提供）

2024/07/10 18:14

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣今年上半年取締酒駕違規多達1227件，酒駕情況仍嚴重，在暑假來臨，屏東縣政府警察局為了全力防堵酒駕惡習，保障民眾外出安全，從7月15~17日連續3天進行「全縣同步取締酒駕」大執法專案，針對各易酒駕肇事之聯外道路、餐廳、Pub、KTV等熱區路段，規劃路檢及機動攔檢取締，防堵酒駕行為。

屏東縣警局表示，今年上半年雖然已取締酒駕多達1227件，但仍有許多民眾心存僥倖酒駕上路，尤其有許多民眾以為喝酒當天不開車，睡醒隔天就可以駕車，但實際上隔天體內仍有殘留酒精，在宿醉狀態上路卻不自知，遭員警攔查仍會被依法送辦。

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道路交通管理處罰條例第35條規定，汽機車駕駛人呼氣酒測值達每公升0.15毫克以上，機車駕駛人處1.5~9萬元罰鍰，汽車駕駛人處3~12萬元罰鍰，並當場移置保管汽機車及吊扣其駕駛執照1~2年、吊扣該汽機車牌照2年;駕駛人呼氣酒測值若達到每公升0.25毫克以上，同車年滿18歲以上的乘客將處6000~15000元罰鍰，請民眾酒後代駕或搭車，千萬不要酒駕。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

屏東警方7月15~17日共3日，取締酒駕大執法。（圖:屏東縣警局提供）

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