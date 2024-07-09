忍不住......犯癮逆向買檳榔 恰遇警連酒駕也曝光

蔡姓男子酒吧工作因招呼客人也喝了點酒，他自覺酒意已退去，一時貪圖方便騎乘機車返家，被員警攔下酒測超標法辦。（民眾提供）

2024/07/09 11:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一名蔡姓男子（57歲）在酒吧工作，招呼客人過程中也喝了點酒，他自覺酒意已退去，一時貪圖方便騎乘機車返家，行經大同一路、瑞源路口時，因檳榔癮作祟，直接逆向騎至三角窗檳榔攤購買檳榔，恰巧巡邏員警就在後方，將他攔下開單，意外聞到他身上酒味，酒測結果0.66超標，立即被上銬法辦。

新興分局今指出，自強路派出所巡邏警組昨巡經至大同一路與瑞源路口時，見前方機車突逆向行駛，騎至對向檳榔攤前，警方立即上前攔查，盤查過程中發現騎士蔡男身上散發濃厚酒味，經對其實施酒測後，酒測值明顯超標，隨即將蔡男依公共危險罪將其逮捕送辦。

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經瞭解，蔡男在酒吧擔任員工，工作期間與客人一同飲酒，待酒吧打烊後，覺得自己酒意已退去，便貪圖方便騎乘機車返家，行經大同一路與瑞源路口時，發現三角窗剛好有間檳榔攤，因檳榔癮作祟，便直接逆向騎乘大同一路至三角窗檳榔攤購買檳榔，殊不知巡邏員警就在後方。

員警直接上前攔查，過程中蔡男渾身散發酒氣，現場並實施酒精濃度測試，數值超過法定標準值，蔡男萬萬沒想到飲酒都過了一段期間仍有酒精反應，居然為了吃檳榔被警察查獲酒駕，警方依公共危險移送法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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