海山警成立打詐籃球隊 球場開行動治安會報提升學子防詐意識

海山分局今天成立打詐籃球隊，到海山高中以球會友，提升學子各界防詐意識。（記者吳仁捷翻攝）

2024/06/11 23:48

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警海山分局今天走入校園，到海山高中舉辦治安會報，同時成立打詐海山籃球隊，與地方、校方組成的籃球隊同場較勁，同時灌輸防詐、識詐，包括分局偵查隊、各組都加入打詐隊，換上籃球球衣，扮演灌籃高手，向青年學子們灌輸打詐概念，以球會友，寓教於樂。

海山分局今天的治安會報在海山高中籃球場內舉辦，邀請海山警友會主任、新北市議員周勝考，里長、各校、金融機構、超商代表一同參加，會中宣布成立「打詐海山籃球隊」，包括校園、民間企業代表都組隊登場。

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海山分局今天的治安會報別開生面，改到海山高中活動中心舉辦，各所、組、隊員警換上球衣，扮演「灌籃高手」走入校園，以小劇場方式進行識詐、攔阻詐騙表演，與學校攜手宣導「反詐、反毒、反黑」的觀念，並針對治安維護、交通宣導、婦幼安全、反貪廉政及反霸凌等當前重點警政工作做簡介，來關心年輕學子。

因應警察節將屆，海山警方不僅透過籃球友誼賽與學子等隊伍交流，也安排3位視障按摩師替同仁按摩肩頸，紓解身心壓力，中場休息時，致理科大熱舞社上場帶動氣氛，未來希望以輕鬆、有趣方式，深入社區舉辦，拉進警民距離，建立良好互動，透過聯防機制，建構社區打詐網絡，警民合作共打詐團維護治安。

海山警分局今天成立打詐籃球隊，到海山高中球場召開行動治安會報，透過以球會友，提升學子各界防詐意識。（記者吳仁捷翻攝）

海山警分局今天成立打詐籃球隊，到海山高中球場召開行動治安會報。（記者吳仁捷翻攝）

海山分局今天成立打詐籃球隊，透過以球會友，提升學子各界防詐意識。（記者吳仁捷翻攝）

海山分局今天成立打詐籃球隊，到海山高中球場召開行動治安會報，透過以球會友，提升學子各界防詐意識。（記者吳仁捷翻攝）

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