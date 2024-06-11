男涉詐收送假公文書 16年後指紋露餡遭訴

嘉檢檢察官依照警方指紋比對鑑定書，及板橋地方法院、桃園地方法院判決，認定林男曾於2008年參與此詐騙集團，從事面交車手工作，認應提起公訴。（資料照）

2024/06/11 21:47

〔記者王善嬿／嘉義報導〕現年35歲的林姓男子遭控2008年參與詐騙集團，負責收送偽造的「法務部行政執行假扣押處分命令」等公文書，再由詐團成員假冒檢察官詐騙吳姓民眾120萬元；嘉義市警局去年將舊案指紋送刑事警察局鑑定，比對出林男指紋，依照行使偽造公文書等罪嫌移送嘉義地檢署，檢方偵結起訴。

檢警調查，由綽號「小胖」男子所屬的詐騙集團，在2008年8月假冒檢察官打給吳姓婦人稱要查封其帳戶，吳婦依照指示在嘉義市博愛國小門口將120萬元交給另名詐團成員，並取得偽造的「法務部行政執行假扣押處分命令」、「台灣台北地方法院檢察署偵查卷宗」等公文書。

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吳婦交錢後察覺有異報警處理，將偽造公文書交給警方，警方採證偽造公文書上指紋送鑑定沒結果，該案未破案；去年嘉市警局辦理舊案指紋比對，才比對出林男涉案。

林男辯稱當時剛加入詐騙集團，只是跑腿收傳真，並未參與車手犯罪行為，也沒來過嘉義，主張與犯罪集團未必有共同正犯關係；且前案執行完畢至今8、9年，與媽媽賣炸雞，有正當工作。

嘉檢檢察官依照警方指紋比對鑑定書，及板橋地方法院、桃園地方法院判決，認定林男曾於2008年參與此詐騙集團，從事面交車手工作，認應提起公訴。

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