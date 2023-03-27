智慧城市展明登場 北市警推廣「指紋建檔」助失智者返家

長者進行數位化指紋建檔。（記者王冠仁翻攝）

2023/03/27 18:55

〔記者王冠仁／台北報導〕「2023智慧城市展」將於明天於台北市南港展覽館2館舉行，台北市警局看準屆時會有許多民眾攜家帶眷前往參觀，於是也決定要參加展覽進一步推廣「數位化指紋建檔」。由於近年來許多失智長者經常走失，且走失時不一定有配戴愛心手鍊或身上有證件，但透過指紋建檔，只要警方找到走失者再掃描其指紋，就能順利幫助他們回家。

台北市警局指出，近來失智長者走失案例日漸趨多，若長輩表達能力不好，又沒有攜帶證件或配戴愛心手鍊可供辨識身分，需花更多時間及人力才能幫助長者聯繫家人平安返家。

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過去為了推廣「數位化指紋建檔」工作，警方經常與醫療院、日照中心等社福機構合作，提供民眾自願指紋捺印建檔服務，除了可以減少長輩進出警察機關的排斥感，更改善傳統油墨捺印指紋手部髒污不易清潔的缺點。

警方說，指紋建檔後上傳到警政署指紋資料庫，若家中指紋有建檔過的長輩走失或路倒送醫，全國警察單位都能透過指紋比對系統，很快確認長輩身分並與家人聯繫，協助長者平安返家減少家人的擔憂。

一名高階警官指出，過去不少社福單位宣導，民眾要替失智者配戴愛心手鍊，或將聯絡資訊繡在外衣；但許多人戴不慣手鍊、或洗澡取下沒戴回，人也不會固定只穿幾件外衣。若使用警方小電腦的「人臉辨識」功能，與國民身分證影像比對，但許多人「真實樣貌」與身分證照片差距大，不一定有辦法比對，因此幫助失智者返家，掃描指紋是最快速且便利的方式。

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