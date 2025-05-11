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    南韓執政黨換人突喊停！確認由金文洙參選總統

    南韓執政黨國民力量，先前打算將總統候選人換成前總理韓悳洙，但又突然換回金文洙。圖為金文洙11日上午完成參選登記。（美聯社）

    南韓執政黨國民力量，先前打算將總統候選人換成前總理韓悳洙，但又突然換回金文洙。圖為金文洙11日上午完成參選登記。（美聯社）

    2025/05/11 10:33

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓執政黨國民力量，10日宣布撤銷前僱傭勞動部長金文洙的總統候選人資格，打算換成前總理韓悳洙，但同天深夜又改口決定還是由金文洙出馬，金文洙今（11日）上午已完成參選登記。

    《朝鮮日報》報導，國民力量10日晚間11時召開緊急對策委員會會議後，向媒體表示變更總統參選人為韓悳洙的提案在黨員投票中被否決，因此恢復金文洙的總統候選人資格。

    據了解，「換成韓悳洙」的支持和反對票數相當接近，最終以微弱差距被否決。國民力量緊急對策委員長、國會議員權寧世表示，由於程序和流程相當混亂，給黨員和民眾帶來不少困擾，對此他感到相當抱歉，將會卸任負責，但希望大家能一起努力對抗自由派候選人李在明。

    《韓聯社》報導，金文洙今早完成登記參選後，在首爾汝矣島中央黨部和韓悳洙會晤，雙方擁抱釋出團結善意，金文洙指稱他要好好學習韓悳洙的政治經驗，畢竟韓先前曾以總理、代理總統的身分率領國家度過危機（指前總統尹錫悅戒嚴風波）。

    韓悳洙說，他相信在金文洙的率領下，民眾能夠團結起來再創漢江奇蹟。不過，當金文洙邀請韓悳洙擔任競選委員長時，韓悳洙並未立即答應，僅表示這個事情還要再討論看看。

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