獨家》中共統戰鎖定白沙屯媽祖遊庄 「中國廟」來台遶境賜福引側目

中國泉郡富美宮以祖廟名義來台遶境，連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，5月12日將首度參加白沙屯媽祖遊庄活動，引發地方人士側目；學者質疑，以宗教交流之名，行宗教統戰之實。（圖擷取自臉書）

2025/05/11 09:21

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共統戰鎖定白沙屯媽祖遊庄？據透露，中國泉郡富美宮以祖廟名義來台遶境，卻連日拜會各縣市地方宮廟、蕭氏宗親會及里長，5月12日將首度參加白沙屯媽祖遊庄活動，引發地方人士側目。學者批評，以宗教交流之名，行統戰之實；官員指出，該案正查處中。

賴清德總統日前提出17項國安因應策略，強調應嚴格限制具有統戰背景的中國人士來台，以及禁止中國人士來台進行具統戰性質之活動。總統日前也在參拜台東天后宮時指出，中國對台灣各行各業的統戰、滲透，無所不在，其中一項就是針對宗教，中國所有的宗教交流都有統戰目的。

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地方人士透露，福建泉州的富美宮以「蕭太傅信俗、台島百年緣」為由，恭請「蕭太傅」神尊來台遶境。5月3日至14日期間，拜會台灣中南部地方宮廟、蕭氏宗親會，連與中國毫不相干的白沙屯媽祖遊庄活動，「中國廟」都想要來湊一腳。

據指出，白沙屯拱天宮每年北港進香回鑾隔天，會由二媽帶隊和山邊媽祖一起遊庄遶境，行走範圍是白沙屯媽祖的轄區。福建的富美宮這次來台遶境，該廟是與白沙屯五雲宮接洽要參加遊庄，不就等於「中國廟」把白沙屯當成他們的轄區在巡，還聲稱是來白沙屯賜福。

泉郡富美宮赴台12天遶境行程中，參訪的宮廟高達30幾間，有梧棲富美宮、高美文興宮、白沙坑富美宮、台西安西府、褒忠聚保宮、麥寮拱範宮、飛沙飛王宮、東石先天宮、佳里金唐殿、麻豆代天府、屏東南州中山王府、台南大天后宮、白沙屯五雲宮等，並拜會蕭氏宗親會、南部縣市的里長。

據了解，泉郡富美宮董事會成員是以「宗教交流」方式來台，行前該廟有以董事長陳淑賢名義，發函給要前往拜會的台灣宮廟；廟方在信中提及，「值此祥瑞之年，泉郡富美宮隆重慶賀『捷泰利』號王船抵台100周年。精心擇定良辰吉日，恭請蕭太傅神尊金身前往台灣展開遶境之行，旨在延續數百年來蕭太傅信仰漢忠魂締結的深厚情誼」。

廟方函文也提到，「過往歲月裡，貴宮與泉郡富美宮因共同的信仰緊密相連、情誼深厚。此次活動為單純兩宮情誼深化交流，為加深友誼交流的絕佳契機。專此奉達，期待貴宮的熱情回應，共同開啟這場意義非凡的信仰文化交流之旅」。

對此，成功大學政治系教授洪敬富受訪表示，王爺是台灣除媽祖、關公以外的重要民間信仰之一，泉州這一間供奉蕭氏的王爺廟來台，不僅拜會中南部的宮廟、蕭氏宗親，甚至要去參加白沙屯媽祖的庄內遶境，可以看出別有用意。

洪敬富分析，中國的宮廟與台灣當地王爺廟接洽後，一同參加白沙屯媽祖遊庄的手法，一方面是要淡化「中國廟」的政治色彩，另一方面是利用台灣地方宮廟贊境的習俗，藉此打入白沙屯在地村里及人際網絡。

「用王爺信仰刻意為之！」洪敬富批評，中共長年透過媽祖、關公等民間信仰對台統戰，台灣中南部有許多王爺廟，外界較少關注的王爺信仰，也已經被中共當成統戰工具，以宗教交流之名，行宗教統戰之實。

洪敬富說，台灣民眾非常虔誠，中國廟宇要來台參拜，地方宮廟通常不會拒絕，但中國共產黨是無神論，宗教交流是帶有政治目的或議程，例如這次來台遶境，改天也會邀台灣宮廟到中國交流，把台灣信眾拉過去統戰。政府單位應對這種以「宗教交流」包裝的統戰活動，以及背後可能的獻金有所規範。

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