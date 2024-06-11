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黑心手機行假分期真貸款 買空賣空放高利貸騙年輕人

花蓮市區1間手機通訊行透過幫消費者辦手機分期，卻暗中向放款融資業者申辦高額利息借款遭警方逮捕。（記者王錦義攝）

花蓮市區1間手機通訊行透過幫消費者辦手機分期，卻暗中向放款融資業者申辦高額利息借款遭警方逮捕。（記者王錦義攝）

2024/06/11 16:33

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市區1間手機通訊行透過幫消費者辦手機分期，卻暗中向放款融資業者申辦高額利息借款，申辦金額甚至加入新臺幣6000元至1萬元不等「毛利」，等放款業者放款後，再以低價向客戶購回手機再轉售他人，再次牟取不利益，讓被害客戶背上高額借貸，利息費用高達年利率76.5%，花蓮縣警察局刑警大隊獲報後進行偵辦，今天把蘇姓老闆、劉姓員工依詐欺、重利罪、偽造文書等罪嫌移送法辦。

花蓮縣刑大指出，吉安鄉自立路上及花蓮市中華路上的2間手機行，在網路上張貼「購買手機可辦理分期付款」訊息，實際上即是以販售手機並協助客戶向放款融資業者申辦高額利息借款，店家利用話術向客戶推銷分期方案，顧客想借2萬，手機行卻向民間借貸公司借5萬元，扣除手機價格3萬元後，剩下的才給顧客，顧客實際背負5萬元的債務；或是宣稱零元分期買手機，從中剝削賺手機跟利息價差。

警方接獲黑心手機行假販售手機分期付款，實則放高額利息貸款後，報請花蓮地檢署檢察官葉柏岳指揮偵辦，聲請搜索票及拘票，到花蓮市及吉安鄉的2間手機行搜索，並拘提蘇姓及劉姓2名犯嫌，當場查扣涉案手機2支、筆記型電腦1台及被害人簽署借款切結書1批，警方偵詢後依違反刑法詐欺、重利及偽造文書移送花蓮地檢署偵辦。

警方指出，不少民眾手機常常都會收到「低利」、「免手續費」、「免核」、「立即放款」貸款簡訊，吸引民眾點閱申辦，其實，這是放款業者常用話術，實則內藏有高利貸陷阱。花蓮縣警察局長王旭昌提醒，一般業者法定約定利率上限16%，但不少廣告宣傳刊出的總費用年百分率卻超過上限，讓民眾霧煞煞，另外，貸款利率是月息還是年息最好問清楚，也盡量找有信用的銀行，降低風險。

花蓮市區1間手機通訊行透過幫消費者辦手機分期，卻暗中向放款融資業者申辦高額利息借款遭警方逮捕。（記者王錦義攝）

花蓮市區1間手機通訊行透過幫消費者辦手機分期，卻暗中向放款融資業者申辦高額利息借款遭警方逮捕。（記者王錦義攝）

花蓮市區1間手機通訊行在網路打廣告透過幫消費者辦手機分期，卻暗中向放款融資業者申辦高額利息借款。（圖由警方提供）

花蓮市區1間手機通訊行在網路打廣告透過幫消費者辦手機分期，卻暗中向放款融資業者申辦高額利息借款。（圖由警方提供）

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